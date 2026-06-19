O PSD Madeira apresentou esta sexta-feira o programa da Festa da Herdade do Chão da Lagoa, marcada para 12 de Julho, esperando reunir entre 30 e 40 mil pessoas naquela que José Prada classificou como a "grande festa" dos madeirenses.

Na apresentação, o secretário-geral do PSD Madeira destacou as melhorias introduzidas ao nível da acessibilidade, conforto e segurança, bem como a aposta na animação musical, com especial valorização dos artistas regionais e a intenção de captar público mais jovem.

A entrada será gratuita, assim como o estacionamento, estando igualmente assegurado um espaço infantil gratuito e transportes a partir de todas as freguesias da Região, com entre 130 e 140 autocarros previstos para o evento.

Questionado sobre a eventual presença do líder nacional do PSD, Luís Montenegro, José Prada afirmou que o secretariado desconhece se foi formulado convite e se este foi aceite.

"Nunca precisámos de Lisboa para fazer esta festa, nem precisamos que venha alguém de Lisboa para termos a enchente que costumamos ter", afirmou, acrescentando que os convites institucionais são da responsabilidade do presidente do PSD Madeira, Miguel Albuquerque.

Perante a insistência dos jornalistas sobre se o partido gostaria de contar com a presença de Luís Montenegro, José Prada remeteu a questão para Miguel Albuquerque, reiterando que falava apenas em nome do secretariado e que o objectivo da conferência era apresentar a Festa da Herdade do Chão da Lagoa.

A festa terá início às 08h00, com animação musical ao longo de todo o dia, intervenções políticas a partir das 14h00 e dezenas de espaços de gastronomia assegurados pelas estruturas locais do partido e por feirantes.