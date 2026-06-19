Adeptos de Portugal também deram exemplo nas bancadas

Num gesto que já se tornou imagem de marca dos adeptos japoneses, parece começar a entrar na mente de adeptos de outras nacionalidades, no caso em concreto de adeptos de Portugal - não necessariamente apenas portugueses -, filmados a limpar cuidadosamente as bancadas do NRG Stadium, em Houston, no final do jogo de estreia do Grupo K do Mundial 2026.

Portugal e República Democrática do Congo empataram 1-1, num resultado frustrante para a selecção das quinas, que não conseguiu sair do impasse apesar do domínio do jogo.

No vídeo captado após o apito final, vários adeptos com camisolas 7 de Cristiano Ronaldo recolhem lixo e resíduos deixados pelos restantes espectadores. Curiosamente, alguns dos adeptos envolvidos na limpeza parecem ser de origem asiática, não necessariamente portugueses, o que sugere que o espírito cívico no recinto terá ultrapassado fronteiras culturais.

RD Congo, na sua primeira participação no Mundial desde 1974 - quando o país participou como Zaire - saiu com um ponto histórico de Houston. Mas nas bancadas, o verdadeiro exemplo foi dado em silêncio e de saco na mão.

Veja o curto vídeo.