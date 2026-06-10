Federação Portuguesa de Futebol lamenta morte de adepto

A Federação Portuguesa de Futebol lamentou hoje a morte de um adepto que sofreu uma paragem cardiorrespiratória quando se preparava para assistir ao Portugal-Nigéria, no Estádio Magalhães Pessoa, em Leiria.

"Apesar da pronta intervenção das forças de emergência médica presentes no local, o óbito acabou por ser declarado no hospital", informou.

Em comunicado, a Federação Portuguesa de Futebol e a seleção nacional sublinharam que se associam à consternação da família e amigos deste adepto.

"A seleção nacional tudo fará para, durante o Mundial2026, dedicar a primeira vitória à sua memória", acrescentou a nota.