Adeptos ao rubro e confiantes numa estreia vitoriosa de Portugal

A poucos minutos do início do encontro entre Portugal e a República Democrática do Congo, a Fan Zone do DIÁRIO, vai ganhando vida no Largo da Restauração, onde dezenas de adeptos se concentram para acompanhar a estreia da Selecção Nacional no Mundial 2026.

Vestidos com camisolas das quinas, bandeiras ao ombro e cachecóis ao pescoço, os presentes partilham um sentimento comum, a confiança num arranque vitorioso da equipa orientada por Roberto Martínez.

Entre os mais entusiasmados está Rodrigo Freitas, de 11 anos, que não esconde a ansiedade pelo início da partida.

“Acho que vamos ganhar 3-0. O Ronaldo vai marcar pelo menos um golo. Estou muito confiante”, afirmou. Acompanhado pelo pai, que também não poupa elogios à equipa das quinas, prepara-se para ver o jogo.

O ambiente é de festa, mas também de expectativa. Entre bebidas, passatempos do DIÁRIO, música e pinturas faciais, agora, todas as atenções estão voltadas para o ecrã.