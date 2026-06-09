Madeira figura nos 'Sabores de Portugal'

Jorge e Andreia Ferreira são os rostos por detrás da empresa Meia Dúzia, que recentemente abriu a primeira loja ‘Sabores de Portugal’ no Funchal, um espaço onde a portugalidade ganha forma em tubos cheios de sabor. Com o novo espaço, o quinto da marca, nascem novas propostas e parcerias que enriquecem o projecto e dinamizam a economia regional. Esta manhã foi a abertura oficial, marcada pela presença do Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, pelo secretário regional de Economia, José Manuel Rodrigues, e pelo presidente da Câmara Municipal do Funchal.

A aposta é nos produtos nacionais, transformados em pastas para servir de várias formas e combinações. A Madeira passou a fazer também parte desta história, a brilhar agora entre outras estrelas com uma combinação de banana, clementina e rum. Mas não só.

Por ali, descobrem-se sabores novos e combinações tradicionais embalados em bisnagas para melhor conservar os produtos naturais, artesanais. O embalamento é inspirado na pintura, Jorge Ferreira gosta de pintar a óleo nos tempos livres, e acaba por ser também uma espécie de imagem de marca.

“A nossa missão e visão é divulgar um pouco de cada uma das regiões e a gastronomia específica de cada uma das regiões”, explicou Jorge Ferreira. Há combinações doces e salgadas, para servir em broa, bolo do caco ou queijos.

Há meles de abelha envolvidos e em breve o mel-de-cana também vai figurar. Uma das parcerias locais que estão a ser criadas é com a Fábrica do Ribeiro Seco, serão criadas outras com outros produtores locais. Fechada está já a parceria com a Fábrica de Santo António e com a Blandy, para as broas de mel e vinho Madeira.

Sobre a escolha da Madeira para investir, o empresário de Vila Nova de Famalicão justifica com os muitos clientes madeirenses que já têm e a presença de muitos turistas. “Nós vemos aqui muita gente na rua, muita gente de todos os cantos do mundo, vocês, a vossa cultura, a forma de acolher”.

Trata-se de um investimento superior a cem mil euros, que Jorge Ferreira acredita “vai valer a pena”.

A nova loja Sabores de Portugal vai criar cinco postos de trabalho, para madeirenses. “Nós privilegiamos madeirenses a trabalhar na loja porque acho que faz parte da identidade da marca”.

A dupla começou com compotas, depois alargaram a oferta. Hoje há também pastas doces e nos salgados de azeitona e tomate seco. Há também chutneys.

A nível regional, neste momento, estão a estudar a criação de novos sabores a partir de pitanga e anona, tendo sido convidados por Miguel Albuquerque para visitar as plantações de fruta tropical em São Martinho. “Tudo dá aqui”, garantiu o Presidente do Governo.