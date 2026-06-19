Dezenas de políticos estiveram na mira de neonazis portugueses
Apesar de ser Cristiano Ronaldo o tema de quase todos os jornais que se publicam hoje, sobretudo pela pressão que se exerce após o 'desaire' da selecção no primeiro jogo do Mundial, mas isso não é novidade quando as coisas correm mal, a notícia do dia é a que trazem pelo menos dois jornais: a polícia descobriu um plano de neonazis portugueses para atacar dezenas de políticos e figuras públicas...
No semanário Expresso:
- "Neonazis tinham plano para atacar 40 políticos e mais de 80 figuras públicas"
- "Rendas em queda no Porto e estagnadas em Lisboa"
- "Congresso do PSD: negociação com Ventura abre críticas"
- "'Será muito preocupante para a democracia se o Chega ultrapassar o PSD'. Em entrevista, Pedro Duarte, presidente da Câmara Municipal do Porto, defende uma cidade virada para as pessoas e afasta continuar na política depois deste desafio"
- "Depois da desilusão da estreia vem o escrutínio"
- "Norte-americanos reforçam presença na Base das Lajes"
- "Primeiro centro de saúde privado arranca no início de agosto"
- "A Palantir quer ajudar os EUA a dominarem o mundo"
- "Como fica o Médio Oriente depois do acordo? Miguel Monjardino responde"
- "Luísa Neto volta a ser candidata"
- "Base permanente dos EUA na Polónia"
- "Stellantis ganha novo modelo"
- "Metro até às 2h30 no fim de semana"
No semanário Nascer do Sol:
- "Travão na imigração alivia mercado da habitação"
- "Câmara de Évora trocou bandeira nacional por LGBT no Dia de Portugal"
- "Entrevista João van Zeller. 'Sou tripeiro até à raiz dos cabelos. Mas sou angolano do coração'"
- "Sindicato 'de' Jornalistas adere ao politicamente correto"
- "Frederico Lourenço. Anotações à Odisseia geram polémica"
- "Trânsito. Novos radares de velocidade média nos dois sentidos da A5"
- "Governo. Montenegro conta com PR e TC para travar Chega"
- "Alexandre Poço. 'Não estamos a sacrificar as nossas convicções'"
- "Chega. Guerras nas distritais impacientam André Ventura"
- "Anabela Valente. 'A maçonaria é-me sempre útil'"
- "Pobreza. 500 mil famílias monoparentais"
- "Rui Santos. Sem poupar nas palavras"
- "Clemente P. Nunes. 'Combater os fogos rurais, mas a sério'"
- "Air Invictus a voar no Douro"
No Correio da Manhã:
- "Crime brutal em Valpaços. Madrasta mata menina por vingança"
- "Seleção. Martínez projeta mudanças no onze"
- "Benfica. Marco Silva com falta de extremos para o arranque"
- "Sporting. Leão sem Palhinha avança para Altamira"
- "Barómetro. PS na frente e AD cai para terceiro lugar"
- "Terrorismo. Ricardo Araújo Pereira e Montenegro alvos de neonazis"
- "Guerra. Ucrânia ataca Moscovo"
- "Política. Chega abre caminho para pacote laboral"
- "Trofa. Mãe e filha encontradas mortas em casa"
No Público:
- "Agente da PSP formou neonazis para 'defender a sua raça'"
- "Entrevista. A colecção de Christian Duerckheim, em Serralves, é um alerta contra o populismo"
- "Educação. Ministério pediu auditoria a falha em exame de Português"
- "Rússia. Ucrânia lança maior ataque a Moscovo desde início da guerra"
- "Votação. Chega dá a mão ao Governo na reforma laboral"
- "Acordo com EUA. Entrevista à historiadora Assal Rad: 'Para o Irão vencer, bastava-lhe não perder'"
- "Banca. Restos do Banif ajudam fundo de resolução a pagar dívida ao Estado"
No Jornal de Notícias:
- "Neonazis planeavam ataques a Montenegro, Costa e Marcelo"
- "Seleção marca mais quando Ronaldo não está em campo"
- "FC Porto. Prodígio norueguês de 16 anos a caminho do dragão"
- "Madrasta asfixia menina de oito anos após zanga familiar"
- "Conviveu um ano com o cadáver da mãe no chão"
- "Reforma laboral. Ventura clama vitória e abre caminho ao Governo"
- "Douro. Autarcas querem taxa turística para navios-hotel"
- "Cultura. Os festivais de média dimensão que animam o verão musical"
- "Acrobacias aéreas de volta ao Douro"
No Diário de Notícias:
- "Portugal é dos mais fracos no PRR digital"
- "Mundial 2026. O discurso de Martínez para a equipa: não atribui culpas individuais e quer mais velocidade em campo"
- "Crime. Madrasta é suspeita de matar criança de oito anos em Valpaços"
- "Bolsa de estudo. O legado de Carolina, a jovem atleta e cientista brilhante que partiu cedo demais"
- "Congresso do PSD. Pedro Duarte apresenta moção a defender regionalização"
- "Cimeira. Europa celebra viragem da maré em Kiev"
- "Lei laboral. Chega deixa voto em aberto, mas garante mudança. Ministra chama 'dueto nostálgico' a PS e PCP"
- "Toy Story 5. Novas aventuras no país dos brinquedos"
No Negócios:
- "Klaus Regling, economista. 'Portugal deve ter cuidado com défices'"
- "Entrevista a António Monteiro. 'Ninguém estava à esperava que o Irão respondesse tão eficazmente'"
- "Energia. Megaprojeto chinês coloca 2,1 milhões de painéis solares no Alentejo"
- "Barómetro. PS de Carneiro lidera e Ventura põe Montenegro em terceiro"
- "PSD e Chega confiantes em acordo sobre reforma da lei laboral"
- "Fisco avalia impacto da introdução de uma taxa única no IVA"
No O Jornal Económico:
- "'Resolver o problema dos serviços públicos passa por dar competências a entidades como a Ordem dos Advogados'. Entrevista. João Massano completa um ano como bastonário da Ordem dos Advogados"
- "M&A aceleram setor da comunicação"
- "Fósseis e cooperação são necessários para a transição"
- "M&A abrandou o ritmo de queda e movimentou 2,2 mil milhões nos primeiros cinco meses do ano"
- "Grupo Patris lucrou mais 42%, apoiado na Real Vida Seguros. Agora, quer aproveitar a solidez financeira para ir às compras e reforçar posição"
- "Alterações legislativas estão na reta final. Efeitos vão demorar. E o mercado pede previsibilidade. Habitação"
No O Jogo:
- "Depressão Ronaldo. Exibição na estreia de Portugal motivou vendaval de críticas ao desempenho do capitão e da equipa"
- "Jorge Jesus na 'pole' pelo lugar de Martínez"
- "Pedro Proença ao lado do selecionador no treino"
- "FC Porto. Granaas, nova esperança nórdica. Jovem talento norueguês de apenas 16 anos assina e fica com cláusula de 50 MEuro. Depois de Deniz Gul e Froholdt, nova investida no futebol escandinavo"
- "Benfica. Jaden Umeh já brilha na Luz. Extremo é um dos seis atletas da formação que vão estar na pré-época"
- "Sporting. Leão fixado em Jesse Derry. Ala de 18 anos do Chelsea é internacional inglês nas categorias de base"
- "Olhos no ar e na terra. Primeira edição do Air Invictus arranca hoje"
No A Bola:
- "Capitão debaixo de fogo. Opinião pública (e publicada) não perdoa desaire na estreia. CR7 criticado desde vários quadrantes, mas equipa também não escapa"
- "História 'avisa' Martínez de que é preciso mudar para ganhar"
- "Bifanas na terra do Tio Sam e o português que se demitiu para acompanhar a seleção"
- "Rúben Dias reintegrado em treino à porta fechada"
- "Carlos Queiroz entra a ganhar e Colômbia já lidera o grupo K"
- "Gana 1-0 Panamá"
- "Uzbequistão 1-3 Colômbia"
- "Chéquia 1-1 África do Sul"
- "Suíça 4-1 Bósnia"
- "Benfica. Alerta Ríos. Colombiano é peça-chave mas tem muito mercado; águia fixou preço mínimo"
- "Sporting. Hjulmand entre Itália e Inglaterra. Capitão tem falado com a SAD, que depois dos reforços está agora virada para as vendas"
- "FC Porto. Vem aí diamante por lapidar. Dragão antecipou-se e garantiu Eirik Granaas, norueguês de 16 anos"
E no Record:
-"Sporting. Yeremay à espera de Pote. Extremo do Depor entusiasmado com os leões"
- "Agentes mantêm contacto com a SAD. Negócio avança quando internacional português for vendido"
- "Arranque muda ataque. Pressão por Félix. Martínez pondera dupla com Ronaldo"
- "CR7 entre críticas e pedidos de respeito"
- "Mundial'26. Rúben Dias apto"
- "Gana 1-0 Panamá"
- "Queiroz bate recorde"
- "Suíça 4-1 Bósnia"
- "João Pinheiro estreia-se com expulsão e penálti"
- "Rep. Checa 1-1 África do Sul"
- "Benfica. Almofada de 190 MEuro. Águia terá capacidade de investimento"
- "FC Porto. Chelsea pensa em Diogo Costa. Agrada a Xabi Alonso"
- "FC Porto. Granaas garantido"