Dezenas de políticos estiveram na mira de neonazis portugueses

Apesar de ser Cristiano Ronaldo o tema de quase todos os jornais que se publicam hoje, sobretudo pela pressão que se exerce após o 'desaire' da selecção no primeiro jogo do Mundial, mas isso não é novidade quando as coisas correm mal, a notícia do dia é a que trazem pelo menos dois jornais: a polícia descobriu um plano de neonazis portugueses para atacar dezenas de políticos e figuras públicas...

No semanário Expresso:

- "Neonazis tinham plano para atacar 40 políticos e mais de 80 figuras públicas"

- "Rendas em queda no Porto e estagnadas em Lisboa"

- "Congresso do PSD: negociação com Ventura abre críticas"

- "'Será muito preocupante para a democracia se o Chega ultrapassar o PSD'. Em entrevista, Pedro Duarte, presidente da Câmara Municipal do Porto, defende uma cidade virada para as pessoas e afasta continuar na política depois deste desafio"

- "Depois da desilusão da estreia vem o escrutínio"

- "Norte-americanos reforçam presença na Base das Lajes"

- "Primeiro centro de saúde privado arranca no início de agosto"

- "A Palantir quer ajudar os EUA a dominarem o mundo"

- "Como fica o Médio Oriente depois do acordo? Miguel Monjardino responde"

- "Luísa Neto volta a ser candidata"

- "Base permanente dos EUA na Polónia"

- "Stellantis ganha novo modelo"

- "Metro até às 2h30 no fim de semana"

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No semanário Nascer do Sol:

- "Travão na imigração alivia mercado da habitação"

- "Câmara de Évora trocou bandeira nacional por LGBT no Dia de Portugal"

- "Entrevista João van Zeller. 'Sou tripeiro até à raiz dos cabelos. Mas sou angolano do coração'"

- "Sindicato 'de' Jornalistas adere ao politicamente correto"

- "Frederico Lourenço. Anotações à Odisseia geram polémica"

- "Trânsito. Novos radares de velocidade média nos dois sentidos da A5"

- "Governo. Montenegro conta com PR e TC para travar Chega"

- "Alexandre Poço. 'Não estamos a sacrificar as nossas convicções'"

- "Chega. Guerras nas distritais impacientam André Ventura"

- "Anabela Valente. 'A maçonaria é-me sempre útil'"

- "Pobreza. 500 mil famílias monoparentais"

- "Rui Santos. Sem poupar nas palavras"

- "Clemente P. Nunes. 'Combater os fogos rurais, mas a sério'"

- "Air Invictus a voar no Douro"

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No Correio da Manhã:

- "Crime brutal em Valpaços. Madrasta mata menina por vingança"

- "Seleção. Martínez projeta mudanças no onze"

- "Benfica. Marco Silva com falta de extremos para o arranque"

- "Sporting. Leão sem Palhinha avança para Altamira"

- "Barómetro. PS na frente e AD cai para terceiro lugar"

- "Terrorismo. Ricardo Araújo Pereira e Montenegro alvos de neonazis"

- "Guerra. Ucrânia ataca Moscovo"

- "Política. Chega abre caminho para pacote laboral"

- "Trofa. Mãe e filha encontradas mortas em casa"

No Público:

- "Agente da PSP formou neonazis para 'defender a sua raça'"

- "Entrevista. A colecção de Christian Duerckheim, em Serralves, é um alerta contra o populismo"

- "Educação. Ministério pediu auditoria a falha em exame de Português"

- "Rússia. Ucrânia lança maior ataque a Moscovo desde início da guerra"

- "Votação. Chega dá a mão ao Governo na reforma laboral"

- "Acordo com EUA. Entrevista à historiadora Assal Rad: 'Para o Irão vencer, bastava-lhe não perder'"

- "Banca. Restos do Banif ajudam fundo de resolução a pagar dívida ao Estado"

No Jornal de Notícias:

- "Neonazis planeavam ataques a Montenegro, Costa e Marcelo"

- "Seleção marca mais quando Ronaldo não está em campo"

- "FC Porto. Prodígio norueguês de 16 anos a caminho do dragão"

- "Madrasta asfixia menina de oito anos após zanga familiar"

- "Conviveu um ano com o cadáver da mãe no chão"

- "Reforma laboral. Ventura clama vitória e abre caminho ao Governo"

- "Douro. Autarcas querem taxa turística para navios-hotel"

- "Cultura. Os festivais de média dimensão que animam o verão musical"

- "Acrobacias aéreas de volta ao Douro"

No Diário de Notícias:

- "Portugal é dos mais fracos no PRR digital"

- "Mundial 2026. O discurso de Martínez para a equipa: não atribui culpas individuais e quer mais velocidade em campo"

- "Crime. Madrasta é suspeita de matar criança de oito anos em Valpaços"

- "Bolsa de estudo. O legado de Carolina, a jovem atleta e cientista brilhante que partiu cedo demais"

- "Congresso do PSD. Pedro Duarte apresenta moção a defender regionalização"

- "Cimeira. Europa celebra viragem da maré em Kiev"

- "Lei laboral. Chega deixa voto em aberto, mas garante mudança. Ministra chama 'dueto nostálgico' a PS e PCP"

- "Toy Story 5. Novas aventuras no país dos brinquedos"

No Negócios:

- "Klaus Regling, economista. 'Portugal deve ter cuidado com défices'"

- "Entrevista a António Monteiro. 'Ninguém estava à esperava que o Irão respondesse tão eficazmente'"

- "Energia. Megaprojeto chinês coloca 2,1 milhões de painéis solares no Alentejo"

- "Barómetro. PS de Carneiro lidera e Ventura põe Montenegro em terceiro"

- "PSD e Chega confiantes em acordo sobre reforma da lei laboral"

- "Fisco avalia impacto da introdução de uma taxa única no IVA"

No O Jornal Económico:

- "'Resolver o problema dos serviços públicos passa por dar competências a entidades como a Ordem dos Advogados'. Entrevista. João Massano completa um ano como bastonário da Ordem dos Advogados"

- "M&A aceleram setor da comunicação"

- "Fósseis e cooperação são necessários para a transição"

- "M&A abrandou o ritmo de queda e movimentou 2,2 mil milhões nos primeiros cinco meses do ano"

- "Grupo Patris lucrou mais 42%, apoiado na Real Vida Seguros. Agora, quer aproveitar a solidez financeira para ir às compras e reforçar posição"

- "Alterações legislativas estão na reta final. Efeitos vão demorar. E o mercado pede previsibilidade. Habitação"

No O Jogo:

- "Depressão Ronaldo. Exibição na estreia de Portugal motivou vendaval de críticas ao desempenho do capitão e da equipa"

- "Jorge Jesus na 'pole' pelo lugar de Martínez"

- "Pedro Proença ao lado do selecionador no treino"

- "FC Porto. Granaas, nova esperança nórdica. Jovem talento norueguês de apenas 16 anos assina e fica com cláusula de 50 MEuro. Depois de Deniz Gul e Froholdt, nova investida no futebol escandinavo"

- "Benfica. Jaden Umeh já brilha na Luz. Extremo é um dos seis atletas da formação que vão estar na pré-época"

- "Sporting. Leão fixado em Jesse Derry. Ala de 18 anos do Chelsea é internacional inglês nas categorias de base"

- "Olhos no ar e na terra. Primeira edição do Air Invictus arranca hoje"

No A Bola:

- "Capitão debaixo de fogo. Opinião pública (e publicada) não perdoa desaire na estreia. CR7 criticado desde vários quadrantes, mas equipa também não escapa"

- "História 'avisa' Martínez de que é preciso mudar para ganhar"

- "Bifanas na terra do Tio Sam e o português que se demitiu para acompanhar a seleção"

- "Rúben Dias reintegrado em treino à porta fechada"

- "Carlos Queiroz entra a ganhar e Colômbia já lidera o grupo K"

- "Gana 1-0 Panamá"

- "Uzbequistão 1-3 Colômbia"

- "Chéquia 1-1 África do Sul"

- "Suíça 4-1 Bósnia"

- "Benfica. Alerta Ríos. Colombiano é peça-chave mas tem muito mercado; águia fixou preço mínimo"

- "Sporting. Hjulmand entre Itália e Inglaterra. Capitão tem falado com a SAD, que depois dos reforços está agora virada para as vendas"

- "FC Porto. Vem aí diamante por lapidar. Dragão antecipou-se e garantiu Eirik Granaas, norueguês de 16 anos"

E no Record:

-"Sporting. Yeremay à espera de Pote. Extremo do Depor entusiasmado com os leões"

- "Agentes mantêm contacto com a SAD. Negócio avança quando internacional português for vendido"

- "Arranque muda ataque. Pressão por Félix. Martínez pondera dupla com Ronaldo"

- "CR7 entre críticas e pedidos de respeito"

- "Mundial'26. Rúben Dias apto"

- "Gana 1-0 Panamá"

- "Queiroz bate recorde"

- "Suíça 4-1 Bósnia"

- "João Pinheiro estreia-se com expulsão e penálti"

- "Rep. Checa 1-1 África do Sul"

- "Benfica. Almofada de 190 MEuro. Águia terá capacidade de investimento"

- "FC Porto. Chelsea pensa em Diogo Costa. Agrada a Xabi Alonso"

- "FC Porto. Granaas garantido"