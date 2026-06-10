Dezenas de voos cancelados no Aeroporto da Madeira

O vento em Santa Cruz continua sem dar tréguas e a condicionar fortemente as operações no Aeroporto da Madeira, conforme noticiado pelo DIÁRIO esta manhã.

Vento forte persiste no Aeroporto da Madeira A instabilidade do vento no concelho de Santa Cruz continua a condicionar as operações aeroportuárias no Aeroporto Internacional da Madeira na manhã desta quarta-feira, à semelhança dos últimos dois dias.

A estação meteorológica de Santa Catarina registou uma rajada máxima de 82 km/h às 10h10, o que motivou o cancelamento de dezenas de voos e o desvio de um.

De acordo com as informações da plataforma ANA Aeroportos, no sector das chegadas, a infraestrutura registou o cancelamento do voo da Ryanair proveniente de Milão-Malpensa, do voo da EasyJet Europe vindo de Lisboa e da ligação da Iberia com origem em Madrid. Na mesma situação ficaram os voos da Eurowings Discover com proveniência de Frankfurt e da Transavia France vindo de Nantes. Uma outra ligação da EasyJet Europe proveniente de Lisboa divergiu para o aeroporto de origem por falta de condições para completar a aterragem.

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No painel de partidas, a ANA Aeroportos contabiliza oito cancelamentos desde a meia-noite, com destino a Lisboa, através da Ryanair, da TAP Air Portugal e da EasyJet Europe. Foram também canceladas as ligações da EasyJet Switzerland para Londres-Gatwick, da Iberia para Madrid, da EasyJet Europe com destino a Lisboa, da Eurowings Discover para Frankfurt e da Transavia France para Nantes. Os restantes voos programados conseguiram aterrar na pista madeirense ao longo do dia.

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As imagens recolhidas e partilhadas pela plataforma Madeira Aviation Spotting mostram a aterragem do avião da HiSky, proveniente de Bucareste, cujo toque das rodas na pista ocorreu "para além das marcas".