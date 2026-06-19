México vence Coreia do Sul e é a primeira apurada para os 16avos
Luis Romo aproveitou uma falha do guarda-redes ao início da segunda parte e deu o triunfo aos mexicanos sobre a Coreia do Sul
O México venceu a Coreia do Sul por 1-0, na fase de grupos do Mundial 2026, graças a um golo de Luis Romo logo aos 50 minutos, após uma falha do guarda-redes Kim Seung-gyu num cruzamento. O resultado coloca a selecção mexicana no comando do Grupo A e com passaporte garantido para a segunda fase.
Num encontro em que a Coreia do Sul controlou grande parte da posse de bola — perto de 58 por cento ao longo dos noventa minutos —, foi o México a sair vencedor, fiel à máxima de que os jogos se decidem nas áreas. A selecção mexicana ameaçou ainda na primeira parte, com um momento de perigo por volta dos vinte minutos, mas o intervalo chegou sem golos e com os asiáticos a comandarem a circulação de bola.
A decisão surgiu cedo na etapa complementar. Aos 50 minutos, num cruzamento para a área coreana, Kim Seung-gyu saltou para agarrar a bola mas deixou-a escapar ao cair sobre um companheiro, oferecendo a Luis Romo o lance que valeu o único golo da partida. A partir daí, o México geriu a vantagem perante uma Coreia do Sul que, apesar do ascendente na posse, não conseguiu traduzir o domínio em ocasiões de golo claras.
Contas do Grupo A
Com este triunfo, o México assume a liderança do Grupo A, somando seis pontos, garantindo o apuramento para a segunda fase da prova em que é coorganizadora.
A Coreia do Sul, por seu lado, fica obrigada a reagir na próxima jornada para não comprometer desde cedo as aspirações de qualificação para a fase seguinte.
O que se segue
A próxima jornada está marcada para a madrugada de 25 de Junho (hora da Madeira). O México defronta a Chéquia, num duelo em que pode confirmar o primeiro lugar do grupo de apuramento, não precisando sequer repetir o rendimento mostrado nos dois primeiros jogos.
Na mesma noite, a Coreia do Sul mede forças com a África do Sul, num jogo que se afigura decisivo para os asiáticos e sul-africanos somarem seis e quatro pontos, respectivamente. A corrida pela qualificação dependerá do resultado do outro grupo.
Ficha do jogo
Resultado: México 1-0 Coreia do Sul
Prova: Campeonato do Mundo 2026 — fase de grupos (Grupo A)
Recinto: Estádio Akron, Guadalajara
Árbitro: Gustavo Tejera
Cartões amarelos: sem registo
Cartões vermelhos: sem registo
Marcador: Luis Romo (50')