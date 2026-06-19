México vence Coreia do Sul e é a primeira apurada para os 16avos

Num encontro em que a Coreia do Sul controlou grande parte da posse de bola — perto de 58 por cento ao longo dos noventa minutos —, foi o México a sair vencedor, fiel à máxima de que os jogos se decidem nas áreas. A selecção mexicana ameaçou ainda na primeira parte, com um momento de perigo por volta dos vinte minutos, mas o intervalo chegou sem golos e com os asiáticos a comandarem a circulação de bola.

A decisão surgiu cedo na etapa complementar. Aos 50 minutos, num cruzamento para a área coreana, Kim Seung-gyu saltou para agarrar a bola mas deixou-a escapar ao cair sobre um companheiro, oferecendo a Luis Romo o lance que valeu o único golo da partida. A partir daí, o México geriu a vantagem perante uma Coreia do Sul que, apesar do ascendente na posse, não conseguiu traduzir o domínio em ocasiões de golo claras.

Contas do Grupo A

Com este triunfo, o México assume a liderança do Grupo A, somando seis pontos, garantindo o apuramento para a segunda fase da prova em que é coorganizadora.

A Coreia do Sul, por seu lado, fica obrigada a reagir na próxima jornada para não comprometer desde cedo as aspirações de qualificação para a fase seguinte.

O que se segue

A próxima jornada está marcada para a madrugada de 25 de Junho (hora da Madeira). O México defronta a Chéquia, num duelo em que pode confirmar o primeiro lugar do grupo de apuramento, não precisando sequer repetir o rendimento mostrado nos dois primeiros jogos.

Na mesma noite, a Coreia do Sul mede forças com a África do Sul, num jogo que se afigura decisivo para os asiáticos e sul-africanos somarem seis e quatro pontos, respectivamente. A corrida pela qualificação dependerá do resultado do outro grupo.

Ficha do jogo

Resultado: México 1-0 Coreia do Sul

Prova: Campeonato do Mundo 2026 — fase de grupos (Grupo A)

Recinto: Estádio Akron, Guadalajara

Árbitro: Gustavo Tejera

Cartões amarelos: sem registo

Cartões vermelhos: sem registo

Marcador: Luis Romo (50')