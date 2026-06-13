Benfica vence Sporting no primeiro jogo da final da Liga de futsal

O Benfica, campeão em título, adiantou-se hoje ao Sporting na final dos play-offs da Liga portuguesa de futsal, ao vencer em casa por 2-1, no primeiro jogo da decisão, que é disputada à melhor de cinco.

Lúcio Rocha, logo no primeiro minuto, e Diego Nunes, aos 29, marcaram os golos dos 'encarnados', que terminaram a fase regular na primeira posição, enquanto Felipe Valério ainda reduziu para os 'leões', aos 34.

Os dois rivais, em disputa pelo título nacional pela sétima vez nas últimas oito edições, voltam a encontrar-se na terça-feira, no pavilhão João Rocha, às 20:30, enquanto o terceiro encontro realiza-se em 21 de junho, no reduto do Benfica. Em caso de necessidade, a quarta partida voltará ao recinto dos 'verdes e brancos', no dia 25, e um quinto e derradeiro encontro está agendado para 28, no pavilhão do Estádio da Luz.