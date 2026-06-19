Nuvens voltam a dominar previsão do tempo para esta sexta-feira

As previsões do tempo para esta sexta-feira, no Arquipélago da Madeira, apontam para períodos de céu muito nublado.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), é esperado vento em geral fraco (inferior a 20 km/h) a predominar do quadrante Norte.

Para o Funchal, conte, igualmente, com períodos de céu muito nublado e vento fraco (inferior a 15 km/h).

As temperaturas deverão rondar os 25ºC de máxima na Madeira e 24ºC no Porto Santo. No mínimo, os termómetros vão marcar 19ºC em ambas as ilhas.

Quanto ao mar, o IPMA aponta, para a costa Norte, ondas de Noroeste com 1 metro. Na costa Sul são esperadas ondas inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar rondará os 20/22ºC.