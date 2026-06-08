IPMA prevê uma segunda-feira cinzenta na Madeira, mas com poucas nuvens no Funchal
A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para o tempo no nosso arquipélago, nesta segunda-feira, aponta para céu com períodos de muita nebulosidade, apresentando-se geralmente muito nublado na vertente norte da ilha da Madeira e na ilha do Porto Santo. Na costa norte da Madeira há mesmo possibilidade de ocorrência de precipitação fraca.
Teremos vento fraco a moderado (até 30 km/hora) do quadrante norte, por vezes forte (até 40 km/hora), com rajadas até 60 km/hora, nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira, soprando moderado a forte (30 a 45 km/hora), com rajadas até 75 km/hora, nas terras altas.
No entanto, na área do Funchal, a previsão é de céu geralmente pouco nublado e vento fraco (inferior a 15 km/hora).
As temperaturas vão oscilar entre os 18 e os 25 graus na ilha da Madeira e entre os 18 e os 22 graus na ilha do Porto Santo.
Quanto ao estado no mar, na costa norte as ondas serão do quadrante norte/nordeste com 1,5 a 2 metros de altura e na costa sul ondas do quadrante sul com 1 metro de altura.
A temperatura da água do mar será de 19/20ºC.