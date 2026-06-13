Sábado com muitas nuvens na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, exista períodos de céu com períodos de muita nebulosidade.

O vento será fraco a moderado (até 30 km/h) de norte/noroeste.

Quanto à temperatura, esta vai oscilar entre os 18ºC de mínima e os 24.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 18.ºC de mínima e os 23.ºC de máxima.

Já para o Funchal está períodos de céu com períodos de muita nebulosidade. O vento será em geral fraco (inferior a 20 km/h) do quadrante leste.

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta ondas nordeste com 1 a 1,5 metros na Costa Norte. Já para a Costa Sul são esperadas ondas do quadrante sul inferiores a 1 metro.



A temperatura da água do mar irá variar entre os 19 e 21.ºC