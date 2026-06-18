Suíça bate Bósnia e espreita 16 avos de final

A Suíça deu hoje um passo importante com vista ao apuramento para os 16 avos de final do Mundial2026 de futebol, ao vencer a Bósnia-Herzegovina por 4-1, em jogo disputado em Los Angeles.

Num jogo que só 'abriu' no último quarto de hora, os suíços derrubaram a barreira contrária aos 74 minutos, com um golo de Johan Manzambi, jogador que 'bisou' aos 90, depois de Rubén Vargas ter feito o 2-0, aos 84. Granit Xhaka, aos 90+7, fechou a contagem do jogo, na conversão de uma grande penalidade, que respondeu ao tento solitário bósnio, anotado por Ermin Mahmic, aos 90+3.

Com este triunfo, a Suíça isolou-se provisoriamente no comando do Grupo B, com quatro pontos, muito próximo de assegurar a passagem aos 16 avos de final, enquanto a Bósnia soma apenas um ponto e está obrigada a vencer na última jornada o Qatar, seleção asiática que encerra a segunda ronda diante do Canadá.