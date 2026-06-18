Helicóptero da Força Aérea transporta doente do Porto Santo
Missão de evacuação médica entre ilhas do arquipélago decorreu com sucesso
Um helicóptero EH-101 Merlin da Força Aérea Portuguesa realizou o transporte de um doente que necessitava de cuidados médicos urgentes, numa missão que decorreu durante o dia de ontem no arquipélago da Madeira.
A operação, entretanto divulgada na conta oficial da Força Aérea Portuguesa, foi concluída com sucesso entre ilhas do arquipélago.
A missão teve como objectivo assegurar o rápido encaminhamento do doente para assistência médica diferenciada, no âmbito das operações de evacuação aeromédica realizadas na Região Autónoma da Madeira.
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