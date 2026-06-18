Segundo navio reabastecedor da Marinha já começou a ser construído na Turquia

O segundo navio reabastecedor e logístico da Marinha portuguesa, NRP D. Dinis, já começou a ser construído na Turquia, e tem entrega prevista para 2028, anunciou hoje o ramo.

Em comunicado, a Armada adiantou que a cerimónia do corte da primeira chapa do NRP D. Dinis, que marca o início da construção do navio, decorreu hoje no estaleiro ADA Shipyard, em Istambul, na Turquia.

Este é o segundo de dois navios reabastecedores que vão reforçar a Marinha portuguesa - o primeiro já está em fase mais avançada de construção nos estaleiros turcos e foi batizado Luís de Camões - com chegada prevista a Portugal em abril e dezembro de 2028.

De acordo com a Marinha, estes navios têm como missão "garantir o apoio logístico sustentado em operações militares nacionais e internacionais, bem como em missões de interesse público".

As embarcações levarão quase tudo até alto mar: combustível para reabastecer outros navios e aeronaves, permitindo que as missões continuem sem necessidade de deslocações ao porto, mas também água potável, carga sólida geral e munições, além de oferecerem apoio logístico diversificado e funções hospitalares acrescidas para situações de catástrofe.

A guarnição de cada navio será composta por 50 militares, dispondo ainda de alojamento extra para mais 50 elementos e capacidade temporária para mais de 100 pessoas, adiantou a Marinha.

O ramo realça que a aquisição destas duas embarcações representa "um passo estratégico para reforçar a autonomia e a capacidade operacional da Marinha Portuguesa, garantindo maior flexibilidade em missões nacionais e internacionais".

O custo total ronda os 100 milhões de euros e as verbas serão da Lei de Programação Militar (LPM).

A Marinha está a fazer um conjunto alargado de compras de equipamento, com entregas previstas nos próximos anos: o porta-drones D. João II, que está a ser construído na Roménia e tem entrega prevista para este ano, os seis Navios de Patrulha Oceânicos (NPO's), cuja primeira embarcação deverá chegar em 2027, dois reabastecedores logísticos em 2028, estando também prevista a aquisição de três fragatas de nova geração, no âmbito dos empréstimos europeus SAFE.