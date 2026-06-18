'Baltazar Dias' recebe adaptação de 'Os Maias' entre os dias 15 e 18 de Julho

A Câmara Municipal do Funchal, através do Teatro Municipal Baltazar Dias, reafirma o seu compromisso com a promoção da cultura e da criação artística, sendo coprodutora do espetáculo “Os Maias”, uma adaptação teatral do célebre romance de Eça de Queirós, informa em nota à imprensa. A produção, desenvolvida em parceria com a MADS – Associação de Amadores de Arte Dramática Inglesa da Madeira, estará em cena no Teatro Municipal Baltazar Dias entre os dias 15 e 18 de julho de 2026.

Com dramaturgia e encenação de Eduardo Gaspar, o espetáculo transporta para o palco uma das obras mais emblemáticas da literatura portuguesa, aproximando o público contemporâneo de um clássico incontornável da cultura nacional. A apresentação desta adaptação no principal palco municipal do Funchal reforça a missão do Teatro Municipal Baltazar Dias enquanto espaço de valorização do património literário, incentivo à criação artística regional e promoção do acesso da comunidade a produções de reconhecida relevância cultural.

Publicado em 1888, “Os Maias” é considerado o romance mais emblemático de Eça de Queirós e uma das obras fundamentais da literatura portuguesa. A narrativa acompanha a história de uma família marcada por amores, traições, segredos e mentiras. No centro da ação está Carlos da Maia, jovem médico que se apaixona por Maria Eduarda e vive com ela uma intensa paixão. Contudo, a descoberta de que ambos são irmãos transforma esse amor numa tragédia devastadora, alterando para sempre o destino dos dois amantes.

Nesta adaptação para teatro, continua a informação, Eduardo Gaspar preserva a essência da obra de Eça de Queirós, introduzindo simultaneamente novas perspetivas dramatúrgicas. Um diário deixado por Pedro da Maia conduz parte da narrativa e confere especial destaque à figura de Maria Monforte, mãe de Maria Eduarda e Carlos da Maia, reforçando a dimensão humana e emocional da história.

A transposição de um romance com mais de seiscentas páginas para um espetáculo teatral obrigou à seleção criteriosa de personagens e episódios, permitindo aprofundar algumas das figuras mais marcantes da narrativa. Entre elas destacam-se D. Afonso da Maia, patriarca de princípios sólidos e inabaláveis; a Condessa de Gouvarinho, símbolo da frivolidade da alta sociedade; Vilaça, dividido entre a lealdade e o pragmatismo; e Dâmaso Salcede, retrato de uma burguesia ambiciosa e superficial. Também as criadas assumem um papel relevante, observando os acontecimentos com humor e perspicácia, tornando-se testemunhas privilegiadas dos segredos, paixões e contradições que atravessam esta história.

“Os Maias” assinala a segunda incursão do MADS pelo universo literário de Eça de Queirós. Depois da aclamada montagem de “O Primo Basílio”, apresentada em 2024, a companhia regressa à obra de um dos maiores escritores portugueses, dando nova vida a um clássico intemporal da literatura nacional.

O espetáculo contará com um elenco de vinte intérpretes da comunidade artística regional. Por ordem de entrada em cena, integram a produção Filipa Caroto Escórcio, Pedro Gouveia, Miguel Pestana, Artur Emanuel, Teresa Gedge, Luciano Moniz, Luana Jesus, Carolina Correia, Alícia Raquel, Zacarias Gomes, Francisco Côrte, Mariana Faria, Maria Eduarda Andrade, João Santos, Paula Filipa, Henrique Binder, Duarte Nunes, Catarina Silva, Rosário Pupo e Rubina Côrte.

A equipa artística e técnica reúne profissionais com vasta experiência no panorama cultural regional. O cenário, desenho de luz e seleção musical são da responsabilidade de Eduardo Gaspar. Os figurinos são assinados por Fábio Sousa, com assistência de Teresa Gedge e Filipa Caroto Escórcio. Os adereços estão a cargo de Rosarinho Pupo. A criação, produção e realização dos vídeos são asseguradas pela 100Pressão. A criação gráfica é da autoria de Lucas Figueira (DRC), enquanto as fotografias de cena são de Júlio Silva Castro. A gravação da banda sonora é da responsabilidade de Paulo Ferraz. A voz off da personagem Tancredo será interpretada por Alessandro Palmero. Os cabelos estão a cargo de Tom Lameira e a maquilhagem de Marcos de Gois. A coordenação de ensaios é assegurada por Catarina Silva.

A presença desta produção no Teatro Municipal Baltazar Dias representa mais um exemplo da dinâmica cultural promovida pela Câmara Municipal do Funchal, que continua a apostar numa programação diversificada, conciliando a valorização dos grandes clássicos da literatura e do teatro com o apoio às estruturas artísticas locais. Ao acolher esta adaptação de “Os Maias”, o principal palco municipal reafirma o seu papel como espaço privilegiado de encontro entre criadores, intérpretes e público.

Com uma duração aproximada de duas horas e quinze minutos, incluindo um intervalo de dez minutos, o espetáculo é destinado a maiores de 12 anos. As apresentações decorrem nos dias 15, 16 e 17 de julho às 19h00 e no dia 18 de julho às 18h00, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

Os bilhetes têm o preço único de 12 euros e encontram-se disponíveis na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias e através da Ticketline.