'Estudante Insular' até dia 20

“O que aconteceu com os estudantes foi uma questão de não nos ouvirem”, declarou ao final desta manhã o presidente do Governo sobre a maior parte dos alunos universitários não ficarem abrangidos pelos apoios no âmbito do 'Estudante deslocado' por não cumprirem a nova regra dos 50 Km de distância em linha recta entre casa e a universidade. “Esqueceram-se que existiam as regiões autónomas". Além da solução para este problema, Miguel Albuquerque quer a solução para o Mecanismo de Continuidade Territorial, nomeadamente no que diz respeito ao programa ‘Estudante Insular’, resolvida até ao dia 20.

"Nos Açores e na Madeira as distâncias são diferentes e aprovaram uma lei sem nos consultarem”, criticou o Presidente do Governo, à margem da inauguração da primeira loja Sabores de Portugal no Funchal, defendendo a necessidade de o Governo da República repensar esta questão e outras quando o aprovar diplomas com efeitos nos territórios regionais . “Isso passa pela humildade e capacidade de entender que nós temos de ser ouvidos”, declarou. “Eu acho que há pessoas lá que nem sequer sabem onde é que fica a Madeira”.

Nesta matéria em concreto, Miguel Albuquerque revelou já ter dado ontem indicação à secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia para contactar o ministro com a tutela no sentido de não penalizar os estudantes madeirenses e de articular essa reivindicação com a homóloga dos Açores.

Na ocasião, o Presidente do Governo não deixou de lamentar que a Região não tenha sido ouvida igualmente na questão do Subsídio Social de Mobilidade, agora Mecanismo de Continuidade Territorial: “Veja, a confusão que deu e continua a dar”.

Sobre este dossiê, o presidente do Governo voltou a dizer que tem de ser resolvido e que vão continuar a fazer diligências “para ir aperfeiçoando o modelo”, Albuquerque não vê outra solução. “A secretária-de-Estado sabe que até ao dia 20 de Junho temos que aprovar essa solução, é um compromisso dessa secretária-de-Estado no sentido de resolver o assunto, porque está em causa a questão do Estudante Insular”, avançou.