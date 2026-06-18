Obras cortam trânsito em Santo Amaro

O trânsito no início da Rua Dr. Fernando Rebelo, no Bairro de Santo Amaro, na freguesia de Santo António, foi interrompido esta quinta-feira para permitir a reparação urgente de um colector de águas residuais em mau estado de conservação.

Segundo informa a Junta de Freguesia de Santo António, a intervenção é considerada prioritária devido à descarga de águas residuais para uma linha de água adjacente, situação que exige uma resposta imediata.

Os trabalhos tiveram início hoje e deverão prolongar-se por cerca de duas semanas, prazo que poderá variar em função das condições de execução da obra.