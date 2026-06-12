"Pode ser uma enorme irresponsabilidade", afirmou esta sexta-feira o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, ao comentar, no Funchal, as alterações ao Subsídio Social de Mobilidade aprovadas no Parlamento por iniciativa de partidos da oposição.

O governante alertou para o risco de eliminação dos tectos máximos actualmente em vigor, sublinhando que a medida pode levar a um aumento significativo dos preços das viagens para residentes e turistas, com impacto directo na economia regional.

Leitão Amaro referiu que o Governo da República acompanha a situação com preocupação, em articulação com os governos regionais da Madeira e dos Açores, procurando avaliar os efeitos das alterações legislativas e encontrar soluções dentro do quadro legal existente.

O ministro alertou ainda para os potenciais efeitos na sustentabilidade do sistema, defendendo prudência nas alterações ao modelo de mobilidade entre o continente e as regiões autónomas, dada a sua importância para a coesão territorial e para o turismo.