CDU critica condições do Mercado do Santo da Serra após obras de beneficiação

A CDU criticou este domingo o funcionamento do Mercado do Santo da Serra, responsabilizando a Câmara Municipal de Santa Cruz pelos problemas que, segundo o partido, continuam a afectar feirantes e utilizadores do espaço após as recentes obras de beneficiação.

Durante uma acção de contacto com vendedores e visitantes do mercado, a coligação afirma ter recolhido diversas queixas relacionadas com as condições de funcionamento do recinto.

Segundo a CDU, uma das principais reclamações prende-se com a cobertura instalada na sequência das obras, que alegadamente não responde de forma satisfatória às necessidades dos feirantes em dias de chuva. O partido refere ainda que existem espaços que permanecem encerrados.

A coligação aponta igualmente críticas aos valores das taxas cobradas pelo município e aos encargos associados ao acesso à água e à electricidade. De acordo com a CDU, estes custos representam um obstáculo à actividade de muitos vendedores, em particular dos pequenos produtores agrícolas e da agricultura familiar.

"Os custos que a Câmara de Santa Cruz está a pretender onerar os feirantes são inibidores do prosseguimento da actividade de venda, em particular, dos produtos da pequena agricultura e da agricultura familiar, pode ler-se na nota remetida às redacções.



Perante esta situação, a CDU manifesta apoio às reivindicações apresentadas pelos feirantes e pelo público que frequenta o mercado.

Para o partido, a Câmara Municipal de Santa Cruz deve reforçar o diálogo com os utilizadores do espaço e demonstrar maior sensibilidade para os problemas enfrentados pelos pequenos produtores agrícolas da Região.