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Casos do dia

Acidente na VR deixa trânsito congestionado


, Foto DR

Um acidente na via rápida, na zona do Pilst, no sentido Machico-Ribeira Brava, está a provocar fortes constrangimentos no trânsito, deixando a circulação praticamente caótica ao final desta tarde.

Segundo a aplicação 'Info Vias', a extensão das filas de viaturas paradas já ronda os dois quilómetros.

No local está a Polícia de Segurança Pública e a ViaLitoral.

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