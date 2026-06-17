Acidente na VR deixa trânsito congestionado
Um acidente na via rápida, na zona do Pilst, no sentido Machico-Ribeira Brava, está a provocar fortes constrangimentos no trânsito, deixando a circulação praticamente caótica ao final desta tarde.
Segundo a aplicação 'Info Vias', a extensão das filas de viaturas paradas já ronda os dois quilómetros.
No local está a Polícia de Segurança Pública e a ViaLitoral.
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