'Merlin' transporta doente inter-ilhas

A Esquadra 751 – 'Pumas' realizou, ao final da tarde de sexta-feira, uma missão de transporte aeromédico entre as ilhas do arquipélago da Madeira.

Para assegurar esta operação, a Força Aérea Portuguesa empenhou um helicóptero EH101 Merlin, que efectuou a transferência de um doente, garantindo a continuidade dos cuidados de saúde necessários.