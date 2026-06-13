'Merlin' transporta doente inter-ilhas
A Esquadra 751 – 'Pumas' realizou, ao final da tarde de sexta-feira, uma missão de transporte aeromédico entre as ilhas do arquipélago da Madeira.
Para assegurar esta operação, a Força Aérea Portuguesa empenhou um helicóptero EH101 Merlin, que efectuou a transferência de um doente, garantindo a continuidade dos cuidados de saúde necessários.
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