JPP exige que Governo Regional pague retroactivos aos taxistas pelo transporte de doentes

O grupo parlamentar do JPP veio esta quarta-feira, através de comunicado, exigir que o Governo Regional (PSD/CDS) regularize os pagamentos em atraso devidos aos taxistas. Em causa estão os serviços de transporte de doentes não urgentes prestados ao Serviço de Saúde da Região (SESARAM).

A tomada de posição surge na sequência de um conjunto de reuniões que os deputados do JPP estão a realizar com diversos sectores de actividade na Região, com o objectivo de levantar os principais problemas que afectam os profissionais e encontrar soluções que continuam sem resposta por parte do Executivo madeirense.

Esta semana, a comitiva do JPP reuniu-se com a direcção da Associação dos Industriais de Táxi da Região Autónoma da Madeira (AITRAM). No final do encontro, o líder do maior partido da oposição, Élvio Sousa, apontou o dedo ao "atraso crónico" do SESARAM no pagamento aos profissionais, sublinhando que esta é "uma situação que está a colocar pressão acrescida sobre a tesouraria das empresas e dos trabalhadores do setor, obrigando-os a suportar encargos durante largos períodos de tempo sem a correspondente compensação financeira".

De resto, além dos atrasos financeiros, a reunião com a AITRAM serviu para debater outros temas 'quentes' que preocupam a classe. Um deles é a aparente falta de fiscalização no sector do transporte de passageiros em veículo ligeiro. Segundo o partido, esta ausência de controlo gera assimetrias e desigualdades no cumprimento das regras, penalizando directamente os operadores que cumprem escrupulosamente a legalidade.