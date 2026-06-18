Há 20 anos era notícia a vitória de Portugal no Mundial de 2006

A 18 de Junho de 2006, a edição do DIÁRIO também se fazia de futebol, com grande destaque para a vitória da selecção portuguesa frente ao Irão, no Mundial de 2006.

“Com golos de Deco e Cristiano Ronaldo, Portugal venceu o Irão por 2-0 e garantiu a qualificação para os oitavos-de-final do Mundial de 2006. A selecção portuguesa assegurou, assim, a passagem à fase a eliminar pela primeira vez em 40 anos, repetindo um feito que não alcançava desde 1966.”

O triunfo confirmava o bom momento da equipa orientada por Luiz Felipe Scolari, que somava a segunda vitória consecutiva na competição. Com a qualificação já garantida, Portugal ficava apenas à espera da última jornada da fase de grupos, frente ao México, para definir a posição final e conhecer o adversário nos oitavos-de-final.

O DIÁRIO marcou presença no evento e acompanhou de perto os feitos da selecção. “Cristiano Ronaldo contou com um apoio especial no jogo frente ao Irão. À presença habitual da mãe, Dolores Aveiro, juntou-se a do avô, José Nunes, que viajou para acompanhar o neto e que não o encontrava há quase 16 anos. Durante a partida, Dolores Aveiro manteve sempre consigo a bandeira da Madeira e emocionou-se profundamente quando Cristiano Ronaldo marcou o segundo golo da vitória portuguesa, não conseguindo conter as lágrimas. Para José Nunes, a tarde foi particularmente marcante e motivo de grande orgulho, ao ver o neto voltar a destacar-se em palco mundial, encantando os adeptos com a sua qualidade técnica e as suas características fintas”, podia ler-se na edição daquele dia. Mas também outros madeirenses quiseram demonstrar o seu apoio.

Mas o futebol não monopolizava a actualidade. O jornal dava igualmente conta de que a entrada em vigor do novo tarifário das carreiras interurbanas estava a deixar os utentes confusos e expectantes quanto ao esclarecimento do sistema zonal previsto para 1 de Julho. Em vésperas da sua implementação, persistiam dúvidas sobre preços, limites das zonas e críticas à relação entre a qualidade do serviço e o custo dos transportes públicos.

Entre outros destaques da edição de 18 de Junho de 2006 encontravam-se ainda títulos como “Homem paga 7,5 euros para viver há dois anos num galinheiro” e “Caso de 8 porcos abatidos no Porto Moniz pela Polícia Florestal pode acabar em tribunal”.