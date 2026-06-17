Portugal quarto no Mundial de atletismo para desportistas com síndrome de Down
Portugal terminou hoje os Campeonatos do Mundo de atletismo para desportistas com síndrome de Down com 13 medalhas, assegurando em Sofia duas de ouro, quatro de prata e sete de bronze, que lhe valeram o quarto lugar coletivo.
Na competição organizada pela Associação Internacional de Atletismo para Pessoas com Síndrome de Down (IAADS), os lusos garantiram hoje os derradeiros três pódios, com Beatriz Bastos e ser prata e João Machado bronze, ambos no lançamento do peso.
Prata igualmente para a estafeta 4×400 metros, composta por João Machado, Vasco Avelino, Nelson Silva e Luís Gonçalves.
Na classificação final da competição por seleções, vitória para o México, com 248 pontos, seguido da República Checa, com 176,5, e da Polónia, com 143,5, enquanto Portugal foi quarto, com 96 pontos.