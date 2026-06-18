Madeira em destaque com pódios nos Europeus de Canoagem

A canoagem madeirense esteve em destaque nos Campeonatos da Europa de Velocidade, Paracanoagem e Masters, realizados entre 11 e 14 de junho, em Montemor-o-Velho, numa edição que reuniu 597 atletas de 39 países.

Entre os principais destaques da participação portuguesa esteve a atleta do Clube Naval da Calheta, Ana Brito, que alcançou o 5.º lugar na Final B da prova de K1 500 metros, com o tempo de 1:53.927, resultado que lhe garantiu a 14.ª posição no ranking europeu da distância. A Associação Regional de Canoagem da Madeira (ARCM), em comunicado, destacou o desempenho da atleta, sublinhando “o elevado nível competitivo perante uma forte concorrência internacional” e enaltecendo o trabalho desenvolvido pelo clube calhetense.

Nos Masters, a madeirense Helena Rodrigues foi uma das grandes protagonistas da competição, ao conquistar dois títulos europeus: venceu o K1 500 metros na categoria 40-44 anos e o K2 500 metros ao lado de Beatriz Gomes. A atleta integrou ainda a embarcação vencedora do K4 misto 500 metros, contribuindo para o sucesso da seleção nacional.

Também em destaque esteve o canoísta madeirense Rodolfo Neves, que conquistou o título europeu na categoria 35-39 anos e arrecadou ainda a medalha de prata no K2 misto 500 metros, alcançando um duplo pódio na competição.