Francisca Rosa em destaque no Nacional de Surf Esperanças

A Praia de Ribeira d’Ilhas, na Ericeira, acolheu, entre os dias 4 e 7 de Junho, o Campeonato Nacional de Surf Esperanças e o Rip Curl GromSearch 2026, provas que reuniram alguns dos melhores jovens surfistas nacionais. O Clube Naval do Funchal esteve representado pelos seus campeões e vice-campeões regionais, que enfrentaram com determinação as exigentes condições do mar da Região Oeste.

O primeiro dia de competição ficou marcado por ondas entre um e um metro e meio, proporcionando boas condições para a realização das primeiras baterias. Nos dias seguintes, porém, verificou-se um aumento significativo da ondulação, elevando o grau de dificuldade e colocando à prova a preparação técnica e táctica dos participantes.

As novas condições exigiram uma leitura mais apurada do mar, maior rigor na escolha das ondas e um posicionamento mais eficaz dentro de água, factores decisivos para o desempenho dos atletas.

O principal destaque da comitiva madeirense foi Francisca Rosa, que ultrapassou a ronda eliminatória e garantiu um lugar nos quartos-de-final da competição, alcançando um resultado de relevo num dos mais exigentes palcos do surf jovem nacional.

Em representação do Clube Naval do Funchal competiram ainda Alina Ulasevich, Joana Nascimento, Santiago Pinto, Henrique Silva, Filipe Fernandes, Baltasar Dantas, Santiago Aires e Guilherme Abreu. A acompanhar a equipa estiveram os treinadores Caroline Dal Agnol e Marcos Gonçalves.