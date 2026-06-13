Fabiana Gonçalves triunfa no Santana Sky Race feminina

Fabiana Gonçalves, do Estreito, venceu este sábado a Santana Sky Race (SSR) feminina, prova de 22,1 quilómetros e 1876 metros de desnível positivo integrada na Ultra Skyrunning Madeira 2026.

A atleta concluiu o percurso em 3:20:24, garantindo o primeiro lugar à frente da colega de equipa Dina Sousa, também do Estreito, que terminou em 3:26:29.

O terceiro lugar foi ocupado por Cláudia Amaro, que completou a prova em 3:30:35, fechando um pódio totalmente português.