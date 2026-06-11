Jornais dão destaque ao início do maior Mundial de sempre

Bom dia. Apesar de muitas outras notícias, com destaque maior nalguns jornais, a imprensa de hoje, generalizadamente, dá forte enfoque no início do Mundial de Futebol que se inicia no México, no Canadá e nos EUA.

Na revista Visão:

- Mundial de Futebol - Jogos de dinheiro e de poder. Uma longa história de corrupção, favores políticos e comercialização excessiva

- Carga policial: Os relatos dos agredidos na greve geral.

- Margarida Marinho: o regresso ao cinema

- Dossier especial: Cabo Verde, o país que surpreende o Mundo. O crescimento económico e a estabilidade política. As figuras de excelência. Os avanços no desporto. Os locais que merecem ser visitados em cada ilha

No Correio da Manhã:

- "Irmãos abandonados retirados à avó. 'Vivem como bolas de pingue-pongue'. Padeiro de Alcácer do Sal quer ficar com as crianças"

- "Portugal 2 Nigéria 1. 'Espalha-brasas' embala seleção"

- "Benfica. Mourinho ignora adeptos na mensagem de despedida"

- "Marco Silva com pressa para arrumar a casa"

- "'Uber da droga' com vida de luxo graças a clientes VIP"

- "Sintra. Mata prima à facada durante discussão"

- "10 de Junho. Seguro pede aumento de salários"

- "Trump ameaça Irão com força poderosa"

- "Decisão. Mistério de Mónica Silva revelado hoje"

- "Calor. Festas de Santo António com 40 graus"

No Público:

- "Governo prevê gastar mais 40 milhões com incentivo ao trabalho na PSU"

- "Começa o Mundial. Quarenta anos depois, a selecção portuguesa já sabe o que fazer quando tudo arde"

- "10 de Junho. Seguro pede pontes e resistência ao populismo"

- "Médio Oriente. Cessar-fogo em risco com avisos de Trump e resposta do Irão"

- "Entrevista Público/RR. 'Será difícil completar o cadastro florestal até 2030'. Paulo Mateus avisa que 'vai demorar anos' a limpar as árvores caídas na zona Centro"

- "BCE decide hoje. Passados quase três anos, nova subida de juros está a caminho"

No Jornal de Notícias:

- "Nova prestação obriga jovens deficientes ou com cancro a trabalho social"

- "Portugal 2-1 Nigéria. Rodagem para a América"

- "Grande Prémio JN. Joan Cadena ganha ao sprint na primeira etapa"

- "Primavera Sound. Parque da Cidade do Porto à espera de 40 mil por dia"

- "10 de Junho. 'É o tempo de fazer escolhas difíceis'. António José Seguro pede coragem 'sem ceder ao populismo'"

- "Gestor condenado por gravar sexo com mulheres às escondidas no quarto"

No Diário de Notícias:

- "Municípios já encerraram mais de 10 mil alojamentos locais"

- "Dia de Portugal. Seguro pede políticas ao Governo e antídoto contra o populismo"

- "Leonardo Padura: 'Em Cuba, a realidade não bate à porta. Abre e entra. Não se pode escapar dela'"

- "Literatura. Desmond J. Green, o irlandês que criou uma coleção sobre James Joyce e que fez do Estoril a sua casa"

- "'Três Vezes Adeus'. Revalorizando o cinema das emoções"

- "Futebol. Mundial 2026 arranca com regras inéditas dentro e fora do campo"

- "Hospitais. Médicos e administradores antecipam 'encerramentos' de urgências no verão"

- "Votação. Governo 'apara' lei com mais restrições a imigração sem visto"

- "Iniciativa. PCP propõe aumento de 50 euros nas reformas"

- "Guerra. Trump: do acordo 'muito próximo' com o Irão à ameaça de que 'vão pagar' por demorar a negociar"

No Negócios:

- "O Mundial que vale 11 mil milhões. Receita será maior do que o PIB de 50 pequenos países"

- "LiveModeTV entra em jogo como novo modelo de negócio. França é a seleção mais valiosa. Portugal entre os cinco favoritos nas casas de apostas. Panini, os cromos que marcaram gerações"

- "Concursos públicos deixam de ter preço-base obrigatório"

- "Entrevista. Akhil Rao: Centralizar serviço na Starlink é uma 'fragilidade'"

- "BCE. Lagarde vai subir juros para conter inflação"

- "Tecnologia. Amazon Web Services vê IA longe do seu potencial"

No Jornal Económico:

- "Moedas quer concursos para cargos dirigentes"

- "Presidente pede coragem para tomar medidas difíceis"

- "SpaceX está a um dia de fazer história na bolsa"

- "'A maior parte da poupança-reforma europeia já está a financiar inovação nos EUA'"

- "Ormuz. Trump insiste em ainda mais pressão militar para chegar à paz"

- "Macron convida países do Golfo para encontro do G7"

- "Primeiro campus universitário entre Portugal e China"

- "Regulação reduz capacidade da banca financiar empresas"

- "Visa passa a estar em Angola: ganham negócios e turismo"

No O Jogo:

- "Portugal 2-1 Nigéria. Vamos a isto. Golos de Pedro Neto e Francisco Conceição carimbam triunfo no último ensaio antes da viagem para os Estados Unidos"

- "Roberto Martínez: 'Utilizámos 26 jogadores em dois testes e todos estão prontos para o Mundial'"

- "Adepto morre antes do jogo e FPF quer dedicar vitória na estreia"

- "FC Porto. Só sete voaram tão alto. Champions é território desconhecido do plantel"

- "Sub-15 a um passo de garantirem pleno de títulos na formação"

- "Benfica. Marco Silva já trabalha no Seixal. Prioridade aos reforços para o eixo defensivo"

- "José Mourinho despede-se: 'Honra e privilégio'"

- "Rui Costa explica-se hoje aos adeptos"

- "Sporting. Atlético insiste em Hjulmand. Alvo número um para o meio-campo"

- "Grimi assume equipa de sub-23"

- "Ciclismo. Grande Prémio JN. Cadena rei em Viana. Sprint decisivo para o espanhol"

No A Bola:

- "Portugal 2-1 Nigéria. Estamos prontos. Portugal vence último teste antes do Campeonato do Mundo. Pedro Neto e Francisco Conceição marcaram os golos da Seleção. Diogo Costa jogou os 90 minutos e Ronaldo saiu aos 65'"

- "Roberto Martínez: 'Temos 23 jogadores de campo todos preparados para ajudar'"

- "Mundial 2026. Vamos lá então aos jogos! México-África do Sul"

- "Benfica. Marco Silva já trabalha no Seixal. Novo treinador deve ser apresentado amanhã. Mourinho despede-se e Rui Costa fala hoje"

- "Sporting. Pote agrada a clubes das 'Big 5'. Arábia não é a única hipótese para o inevitável novo ciclo"

- "Daniel Bragança está na mira do Valência"

- "Leandro Grimi volta para treinar os sub-23"

- "FC Porto. Prpic à espera de oportunidade. Central croata firme no plantel"

- "Relvado do Dragão em renovação"

- "Júlio Vieira de Castro, candidato à presidência do V. Guimarães pela Lista B: 'Acreditamos que podemos recuperar o clube desportiva e financeiramente'"

- "Futebol. Leça conquista Campeonato de Portugal"

E no Record:

- "Portugal 2-1 Nigéria. Chico The Kid. Seleção pronta para o Mundial dos cowboys"

- "Roberto Martínez. 'Sinto que a equipa está preparada'"

- "Adepto de 77 anos morreu no Estádio antes do jogo"

- "Benfica. Marco já trabalha no Seixal. Esteve ontem no Centro de treinos"

- "FC Porto. Froholdt joia longe da montra. Médio mais valioso fora do campeonato do Mundo"

- "Sporting. Tudo para segurar Maxi. Conversa com representantes do uruguaio na pré-época"