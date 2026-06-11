Universidade da Madeira recebe parceiros europeus do projecto ROTATES

A Universidade da Madeira acolhe, entre os dias 17 e 19 de Junho, a primeira reunião geral do projecto europeu ROTATES, iniciativa que visa reforçar de forma sustentável a agrobiodiversidade e os serviços ecossistémicos através da valorização de culturas agrícolas ainda pouco exploradas na Europa.

O encontro decorrerá no Edifício da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas, e reunirá 18 parceiros de França, Itália, Chipre, Grécia, Bélgica, Reino Unido, Congo, Guiana Francesa, Guadalupe, Espanha e Portugal.

A sessão de abertura está agendada para as 09h30 do dia 17 de Junho e contará com a presença do vice-reitor da Universidade da Madeira, José de Sousa Câmara, e do secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel.

Organizado pelo ISOPlexis – Centro de Agricultura Sustentável e Tecnologia Alimentar, em conjunto com o coordenador do projecto, o CIRAD – Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, o encontro servirá para analisar os resultados alcançados durante o primeiro ano de execução da iniciativa e definir os próximos passos do trabalho em curso.

Financiado pelo programa europeu Horizonte Europa, o projecto ROTATES procura promover a introdução de culturas de raízes e tubérculos amiláceos, como a batata-doce, o inhame, a mandioca e a dioscorea, em sistemas agrícolas convencionais e biológicos, contribuindo para a diversificação da produção agrícola e para o aumento da sua resiliência.

Através de uma abordagem multidisciplinar e colaborativa, a iniciativa pretende apoiar a adopção destas culturas ao longo de toda a cadeia de valor, desde a produção à transformação e comercialização. Entre as medidas previstas estão o desenvolvimento de práticas agroecológicas inovadoras, como rotações culturais e consociações, bem como a criação de variedades adaptadas aos sistemas agrícolas europeus e a promoção de modelos sustentáveis de produção e certificação de material vegetal.

O projecto contempla ainda acções de capacitação, marketing e transferência de conhecimento dirigidas a agricultores, produtores e à indústria agro-alimentar, com o objectivo de facilitar a integração destas culturas no mercado europeu.