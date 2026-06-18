JPP quer plano para recuperar património degradado no Lazareto

Os vereadores do Juntos Pelo Povo (JPP) na Câmara Municipal do Funchal propuseram esta quinta-feira a realização de um levantamento técnico detalhado sobre o estado de conservação, enquadramento urbanístico e titularidade de vários espaços históricos na zona do Lazareto.

A proposta, apresentada em reunião do executivo, incide sobre o núcleo da Foz da Ribeira Gonçalo Ayres, o Forte dos Louros (ou Forte do Lazareto) e o Miradouro do Lazareto, com o objetivo de definir um plano de recuperação e preservação daquele património.

Fátima Aveiro e António Trindade alertam que o conjunto “se encontra actualmente em estado de acentuada degradação física e funcional”, sublinhando também sinais de subutilização prolongada e ausência de intervenções estruturadas de reabilitação.

Os vereadores consideram que esta situação representa uma “perda progressiva de valor patrimonial” e uma oportunidade não aproveitada para o concelho, nomeadamente ao nível de equipamentos sociais, culturais e de reabilitação urbana.

Na fundamentação da proposta, os autarcas recordam o valor histórico da zona, referindo que o termo Lazareto está associado a estruturas de isolamento sanitário e quarentena, e que o Forte dos Louros é uma construção seiscentista integrada no sistema defensivo costeiro do Funchal.

A terminar, na nota enviada, o partido defende que este património deve ser recuperado e requalificado para fins sociais, culturais, educativos, ambientais e comunitários, propondo ainda uma estratégia municipal integrada de valorização articulada com os instrumentos de planeamento e reabilitação urbana.