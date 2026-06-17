JPP alerta para estado de degradação da Capela de Nossa Senhora da Conceição

Nuno Freitas, membro da Assembleia de Freguesia de Câmara de Lobos pelo JPP, alertou hoje para o estado de degradação da Capela de Nossa Senhora da Conceição, na baía de Câmara de Lobos.

“Estamos a falar de uma capela histórica da freguesia e do concelho de Câmara de Lobos que, desde Outubro de 1993, está classificada como Imóvel de Interesse Municipal, mas que parece ter sido esquecida pelo executivo”, afirmou Nuno Freitas.

Para o eleito, este “importante património histórico, cultural e religioso do concelho merece uma imagem diferente daquela que hoje apresenta, marcada por buracos e fendas visíveis no interior da capela”, defendendo uma intervenção das entidades competentes para garantir a sua preservação.

“Não podemos permitir que um dos símbolos mais emblemáticos do centro de Câmara de Lobos continue a degradar-se”, sublinhou Nuno Freitas. O JPP apela à realização de obras de conservação que salvaguardem este património para as futuras gerações.

Em nota à imprensa, recorda que a Capela de Nossa Senhora da Conceição, situada na baía de Câmara de Lobos, remonta ao final do século XV e alberga obras dos pintores madeirenses Nicolau Ferreira e Luís Bernes.