Condutor indisposto embate contra muro no Palheiro Ferreiro

Um homem de 56 anos sentiu-se indisposto ao volante de uma viatura ligeira de carga e acabou por perder o controlo do veículo, embatendo contra um muro na zona do Palheiro Ferreiro, no Funchal.

O alerta soou no quartel dos Bombeiros Voluntários Madeirenses às 11h27, tendo os meios de socorro saído quase de imediato para o local.

Para a ocorrência foram mobilizados sete operacionais, apoiados por uma ambulância e uma viatura de desencarceramento, que acabou por não ser necessária, uma vez que a vítima já se encontrava fora da viatura à chegada dos meios.

O condutor sofreu ferimentos ligeiros e recebeu assistência no local antes de ser transportado ao hospital.