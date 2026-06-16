Projecto de arte urbana 'Curva Contra Curva' chega à Quinta Grande

Depois do arranque na freguesia do Jardim da Serra, o projecto de arte urbana 'Curva Contra Curva' prepara-se para chegar à freguesia da Quinta Grande, dando continuidade a uma iniciativa de descentralização cultural promovida pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos.

Desenvolvido por Tiago Marques Rodrigues, artista e designer responsável pelo projecto, que surge na sequência da experiência 'MORAL em Movimento', com o objectivo de aproximar a cultura urbana das comunidades locais, em particular das populações que, pela sua localização geográfica, têm um acesso mais reduzido à oferta cultural existente nos principais centros urbanos.

O 'Curva Contra Curva' afirma-se como um laboratório itinerante de Cultura Urbana e uma verdadeira “escola sem paredes”, levando processos criativos e artísticos diretamente às freguesias de Câmara de Lobos. Através da participação activa da comunidade, a iniciativa promove a valorização da identidade local, estimula a criatividade, reforça o sentido de pertença e incentiva a ocupação positiva do espaço público.

Segundo nota à imprensa, Aapós a realização da primeira residência artística no Jardim da Serra, o projecto prossegue no próximo sábado, dia 21 de Junho, entre as 9h30 e as 12h00, na Praça do Mercado Municipal do Estreito de Câmara de Lobos, seguindo depois para a Quinta Grande, onde será promovida uma formação com a duração total de 12 horas, distribuídas pelos dias 4, 11 e 18 de Julho, entre as 09h00 e as 13h00.

A participação é aberta a crianças com idade igual ou superior a 10 anos, jovens, adultos, e seniores, não sendo necessária qualquer experiência prévia na área artística.

Para as oficinas do mês de Julho, as inscrições encontram-se já abertas e podem ser efetuadas junto da Junta de Freguesia da Quinta Grande e da Casa do Povo da Quinta Grande, entidades parceiras na implementação local da iniciativa.

Com este projecto, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos reforça o seu compromisso com a democratização do acesso à cultura e com a criação de oportunidades de participação artística em todas as freguesias do concelho, promovendo o envolvimento da comunidade e a valorização dos territórios através da arte, da criatividade e da expressão cultural.