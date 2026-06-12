Turista ferido ao embater contra hélice de uma embarcação

Um homem de 28 anos, de nacionalidade alemã, ficou ferido ao início da tarde desta sexta-feira, na sequência de um acidente ocorrido durante a prática de mergulho no Funchal.

Segundo foi possível apurar, a vítima embateu com o membro inferior esquerdo na hélice de uma embarcação de apoio à actividade, junto a uma unidade hoteleira situada na Rua Carvalho Araújo.

O alerta foi dado pelas 12h40, tendo os Bombeiros Sapadores do Funchal sido mobilizados para o local. À chegada, a vítima apresentava uma hemorragia, tendo recebido assistência pré-hospitalar no local.

Após estabilização, o homem foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para avaliação e tratamento médico.