FC Porto vence Benfica e reconquista título nacional de basquetebol 10 anos depois

O FC Porto sagrou-se hoje campeão nacional de basquetebol pela 13.ª vez no seu historial, ao vencer o Benfica por 75-71, no Dragão Arena, fechando a final do play-off da Liga com um triunfo por 3-1.

Dez anos depois da última conquista, os 'dragões' voltaram a celebrar o título nacional, interrompendo a série de quatro campeonatos consecutivos dos 'encarnados', que procuravam tornar-se pentacampeões. A equipa orientada por Fernando Sá recuperou ainda de uma pesada derrota no primeiro encontro da final, na Luz, para vencer os três jogos seguintes e consumar a reviravolta.

Num ambiente escaldante no Dragão Arena, o equilíbrio marcou praticamente toda a partida. O Benfica apresentou-se muito mais competitivo do que no terceiro jogo da série e chegou à primeira vantagem a pouco mais de três minutos do final do primeiro período, graças a um lance de três pontos de Aleksander Dziewa. Ainda assim, um triplo de Cornelius Hudson devolveu a liderança aos portistas, que fecharam o quarto inaugural na frente por 18-17.

O segundo período manteve a mesma toada, os lisboetas chegaram aos cinco pontos de vantagem (26-21), impulsionados por José Silva, mas a resposta portista teve assinatura de Corey Allen-Williams.

O norte-americano acertou três triplos consecutivos em pouco mais de um minuto, virou o marcador para 30-26 e lançou os anfitriões para uma vantagem de dois pontos ao intervalo (37-35), apesar dos 14 pontos já somados por Aaron Broussard.

Na etapa complementar, o Benfica voltou a assumir o comando das operações através de Broussard e terminou o terceiro quarto na frente (57-55), mas Corey Allen-Williams continuou imparável. O extremo marcou 15 dos 18 pontos portistas no período e chegou aos 24 pontos pessoais com um lançamento convertido sobre a buzina.

O derradeiro quarto acabou por decidir o campeão, Allen-Williams voltou a aparecer em destaque e, com o seu sétimo triplo da tarde, ajudou o FC Porto a construir a maior vantagem da partida (70-62), a pouco mais de quatro minutos do final.

O Benfica ainda reagiu e reduziu para apenas dois pontos de diferença, graças a uma penetração de Broussard a 26 segundos do fim (73-71), mas os 'dragões' seguraram a vantagem.

Depois de McEwen falhar o triplo que poderia ter levado o encontro para prolongamento, Miguel Queiroz sentenciou a partida da linha de lance livre, garantindo o triunfo dos portistas e desencadeando a festa nas bancadas. O capitão repetiu, assim, um momento simbólico da sua carreira, depois de há 12 anos ter marcado o cesto decisivo que deu o título da Proliga ao Dragon Force.

Corey Allen-Williams foi a grande figura da final, terminando com 31 pontos e sete triplos convertidos em 12 tentativas, sendo o único jogador do FC Porto a atingir as dezenas na pontuação. Miguel Queiroz contribuiu com nove pontos, sete ressaltos e três assistências, numa exibição coletiva marcada pela intensidade defensiva e pelo domínio nas tabelas.

Com este triunfo, o FC Porto conquistou o 13.º campeonato nacional da sua história e voltou ao topo do basquetebol português, uma década depois da última celebração.