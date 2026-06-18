Garachico acolhe nova iniciativa de descentralização cultural

O Centro Comunitário do Garachico acolhe, neste sábado, dia 20 de Junho, pelas 18h30, mais uma iniciativa integrada no "Itinerante - Projeto de Descentralização Cultural", promovido pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos.

"O evento terá início com um concerto da ComCORDAS – Associação Cultural, entidade que se dedica à promoção da música e da cultura através de atividades formativas, concertos e projetos de intervenção comunitária. Seguir-se-á uma atuação da Classe de GymDance do Clube Desportivo do Garachico, que apresentará ao público uma mostra do trabalho desenvolvido ao longo da presente época desportiva", informa a autarquia.

A distinção com a menção Ouro no Portugal Gym for Life, alcançada em Maio, "premeia o trabalho de excelência que o Clube Desportivo Garachico tem vindo a consolidar nesta disciplina ao longo dos anos", acrescenta.

O "Itinerante – Projeto de Descentralização Cultural", salienta ainda a CMCL, "tem como principal objetivo aproximar a cultura das populações, reforçando o acesso à oferta cultural em todas as freguesias do concelho. A iniciativa promove a coesão territorial e valoriza os espaços comunitários como locais privilegiados de criação, participação e fruição cultural".

E acrescenta que "assente na convicção de que a cultura constitui um direito fundamental e um instrumento essencial de desenvolvimento social, educativo e identitário, o projeto procura descentralizar a programação cultural habitualmente concentrada nos centros urbanos, levando-a diretamente às comunidades locais e incentivando uma maior participação dos cidadãos na vida cultural do concelho".

Assim, ao longo do ano, "o 'Itinerante' contempla um conjunto diversificado de atividades distribuídas pelas cinco freguesias de Câmara de Lobos, incluindo concertos, espetáculos e outras manifestações artísticas que promovem o encontro entre artistas e públicos em contexto de proximidade", reforça.

Realce que desde o seu arranque, o "Itinerante – Projeto de Descentralização Cultural" já levou a sua programação à Paróquia da Encarnação, ao Jardim da Serra e ao Estreito de Câmara de Lobos. A próxima paragem acontece dentro de dois dias, no Garachico, dia 20 de Junho, prosseguindo em Julho, para a freguesia da Quinta Grande.