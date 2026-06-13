Fórum Machico acolhe estreia de longa-metragem madeirense

O Fórum Machico acolhe, no dia 18 de Julho, entre as 17h30 e as 21h00, o 'Do Pomar à Mesa', um evento cultural dedicado ao cinema, à sidra artesanal e à identidade madeirense.

"O momento central da tarde será a aguardada estreia oficial de 'A Arte da Fermentação', a nova longa-metragem documental da realizadora premiada internacionalmente Ava Ferrera e escrito por Luís Mendonça", indica nota à imprensa.

Explica ainda que "o filme constitui um registo cinematográfico de elevado valor cultural e patrimonial, revelando o universo da sidra artesanal madeirense através das suas paisagens, produtores e tradições, e prestando homenagem a um saber transmitido ao longo de gerações".

A abrir a sessão será exibida a curta-metragem documental premiada internacionalmente 'Echoes of the Past' realizado e escrito por Ferrera, apresentada como uma introdução cinematográfica à longa-metragem.

Após as exibições, a experiência culminará num cocktail de convívio, proporcionando aos presentes um momento de encontro com os participantes dos documentários, convidados especiais e a equipa de produção, numa celebração da memória, do património e da tradição sidra madeirense.

'Echoes of the Past' será exibido em inglês com legendas em português, enquanto 'A Arte da Fermentação' será apresentado em português com legendas em inglês.

Os bilhetes para 'Do Pomar à Mesa' encontram-se já disponíveis em ticketline.pt.