Iniciativa da JSD debate integração da IA na vida académica

Os Estudantes Social Democratas (ESD) da Madeira, estrutura estudantil da JSD Madeira, promoveram esta segunda-feira uma iniciativa subordinada ao tema “Inteligência Artificial (IA) na Vida Académica”. Frederica Gonçalves, docente da Universidade da Madeira e vice-presidente da Escola Superior de Tecnologias e Gestão desta instituição, foi a oradora convidada.

Os ESD Madeira sublinham que a estrutura “está consciente do actual contexto de crescente transformação digital e das novas exigências do mercado de trabalho” e consideram fundamental “a aposta na inovação e na capacitação tecnológica das novas gerações”. João Pedro Gomes, presidente dos ESD Madeira, afirma que “só assim será possível contribuir para a afirmação da Região como uma referência nacional na atracção de investimento e no desenvolvimento de áreas das novas tecnologias geradoras de postos de trabalho qualificados”.

“Esta actividade foi planeada para uma maior compreensão da optimização da IA e, simultaneamente, para desenvolver o sentido crítico relativamente à veracidade da informação e dos conteúdos produzidos. Através de exemplos práticos e com o contributo de uma professora doutorada na área, procurámos proporcionar aos estudantes ferramentas úteis para o seu percurso académico”, explicam os jovens sociais-democratas.

Em nota à imprensa, a JSD destaca ainda o objectivo de “orientar os estudantes para uma utilização ética e consciente da IA, evitando riscos e demonstrando como esta pode constituir uma ferramenta valiosa para apoiar o processo de aprendizagem e o sucesso académico”.