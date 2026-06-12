PSP controlou hoje 31.527 passageiros nos aeroportos até às 11 horas

A Polícia de Segurança Pública (PSP) fez o controlo fronteiriço de 31.527 passageiros nos aeroportos nacionais até às 11:00, tendo ainda realizado 28 interceções, indicou hoje esta força policial.

Em comunicado, a PSP adiantou que, no âmbito das suas atribuições de controlo das fronteiras aeroportuárias, a sua Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF) decidiu também aplicar 10 medidas cautelares, em cumprimento das regras do espaço Schengen.

As interceções ocorrem quando os agentes abordam um passageiro para verificar documentos ou apurar a legalidade da estadia no país.

No mesmo período, o tempo máximo de espera dos passageiros para o controlo no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, foi de 65 minutos nas chegadas e de 14 minutos nas partidas, enquanto no Aeroporto Sá Carneiro, no Porto, foi de 11 nas chegadas e 22 nas partidas e no Aeroporto Gago Coutinho, em Faro, foi respetivamente de 70 e 20 minutos, refere o comunicado.

O novo sistema europeu de controlo de fronteiras, chamado Sistema de Entradas/Saídas (EES, sigla em inglês), entrou em funcionamento em outubro de 2025 de forma faseada nos diferentes países do espaço Schengen e, desde então, os tempos de espera nas fronteiras aéreas agravaram-se, principalmente no aeroporto de Lisboa.

Desde que, no passado dia 10 de abril, o EES começou a funcionar a 100% em Portugal, a PSP recorreu à suspensão parcial da recolha dos dados biométricos em "circunstâncias excecionais", nomeadamente quando considera que é excessivo o tempo de espera num determinado local, disse à agência à Lusa o porta-voz desta polícia, Sérgio Soares.

Há uma semana, o ministro da Administração Interna anunciou que os aeroportos internacionais portugueses teriam um reforço de 340 elementos a partir de 04 de julho.

"No próximo dia 04 de julho colocaremos mais 340 pessoas, elementos da PSP que estão agora a ter formação específica nas fronteiras. Para Lisboa seguirão 140, 100 para Porto, depois para Faro, Funchal e Ponta Delgada", disse Luís Neves, acrescentando que nessa semana tinham sido colocados em Lisboa mais cerca de 50 elementos da mesma polícia.