Protecção Civil testa resposta a acidente industrial no Caniçal esta tarde

O Serviço Regional de Protecção Civil promove, a partir das 16 horas de hoje, um exercício de larga escala no Caniçal destinado a testar a capacidade de resposta das estruturas de protecção e socorro da Região perante um cenário de acidente grave envolvendo substâncias perigosas.

A iniciativa, denominada 'PROCIVRAM_26.4', integra o Plano Regional de Emergência de Protecção Civil da Região Autónoma da Madeira e decorrerá em simultâneo com o simulacro organizado pela Companhia Logística de Combustíveis da Madeira (CLCM) e pela Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM), destinado a testar as Medidas de Autoproteção da Zona Franca Industrial e o Plano de Emergência Externo do Parque de Armazenagem de Combustíveis do Caniçal.

Protecção Civil testa resposta a acidente industrial na Zona Franca a 11 de Junho O Serviço Regional de Protecção Civil vai promover um simulacro de um acidente grave na Zona Franca Industrial, envolvendo substâncias perigosas, no próximo dia 11 de Junho, quinta-feira. Esta iniciativa insere-se no Plano Regional de Emergência de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira.

Segundo a Protecção Civil, o cenário simulado terá por base a libertação de líquido combustível seguida de uma explosão, com potencial propagação para áreas envolventes, exigindo a mobilização e articulação dos diversos meios do Sistema Integrado de Operações de Protecção e Socorro (SIOPS).

O exercício pretende avaliar, em simultâneo, os Planos Internos e Externos do Parque de Armazenagem de Combustíveis do Caniçal e o Plano Regional de Emergência e Protecção Civil da Madeira, com especial enfoque na área de intervenção relacionada com medidas de confinamento e evacuação da população.

Além da componente operacional no terreno, será realizado um exercício de coordenação e posto de comando, na modalidade Command Post Exercise (CPX), centrado nos procedimentos de evacuação e confinamento, permitindo testar a capacidade de decisão e articulação entre as entidades envolvidas.

Conforme já noticiado pelo DIÁRIO, no total, deverão participar cerca de uma centena de pessoas, entre agentes de protecção civil, estruturas municipais de protecção civil, corpos de bombeiros, Cruz Vermelha Portuguesa, forças e serviços de segurança, serviços de saúde e emergência médica, autoridades marítima, portuária e ambiental, Segurança Social, institutos públicos, direcções regionais e empresas públicas e privadas.

Durante a realização do simulacro será visível uma maior circulação de viaturas e meios de emergência provenientes de vários pontos da Região. A Proteção Civil sublinha, contudo, que toda esta movimentação está associada exclusivamente ao exercício, não correspondendo a qualquer situação real de emergência.