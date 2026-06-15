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Achada de Gaula com falhas no abastecimento de água desde quinta-feira

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Moradores da Achada de Gaula, em Santa Cruz, queixam-se de falhas no abastecimento de água que se arrastam desde quinta-feira, afectando várias habitações naquela zona.

Segundo o relato de uma residente, a situação não será isolada e estará a causar transtornos a vários vizinhos. A moradora refere que, até ontem, os problemas se mantinham, garantindo que a falta de normalidade no fornecimento de água tem condicionado o dia-a-dia da população.

A residente adianta ainda que há famílias e moradores a tentar lidar com a situação há vários dias, sem que o serviço esteja plenamente regularizado.

A população pede esclarecimentos sobre a origem do problema e uma intervenção célere das entidades responsáveis, de forma a repor a normalidade no abastecimento de água na Achada de Gaula.

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