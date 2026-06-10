Feriado com algumas nuvens na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, exista períodos de céu muito nublado, diminuindo gradualmente de nebulosidade a partir da tarde, e possibilidade de ocorrência de precipitação fraca na vertente norte da ilha da Madeira até ao fim da manhã.

O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de norte/nordeste, por vezes forte (até 40 km/h) nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira e nas terras altas.



Quanto à temperatura, esta vai oscilar entre os 18ºC de mínima e os 24.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 17.ºC de mínima e os 27.ºC de máxima.

Já para o Funchal está previsto céu em geral pouco nublado, podendo apresentar períodos de maior

nebulosidade até ao meio da manhã. O vento será fraco (inferior a 15 km/h).

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta ondas nordeste com 2 a 2,5 metros.na Costa Norte. Já para a Costa Sul são esperadas ondas do quadrante sul com 1 metro.



A temperatura da água do mar irá variar entre os 19 e 20.ºC