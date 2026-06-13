Ronaldo confiante rumo ao Mundial
Cristiano Ronaldo mostrou-se confiante à partida para os Estados Unidos, onde Portugal irá disputar o Mundial 2026. Este é um dos grandes destaques da imprensa nacional. O capitão da selecção nacional destacou a qualidade da actual geração portuguesa e sublinhou que é nos momentos de maior pressão que surgem os verdadeiros campeões, reforçando a ambição de Portugal em lutar pelos mais altos objectivos na competição.
Público:
- "Bolsa. Wall Street rende-se à SpaceX e faz de Musk o primeiro 'trillionaire'"
- "Falha informática sem precedentes deixa SNS em modo de contingência"
- "Contratação. Governo e TdC travam guerra de números no visto prévio"
- "Queixa-crime. Pinto da Costa tinha mais de 70 contas bancárias em Portugal"
- "Empresas. MEO abre portas à saída de 1200 trabalhadores até ao fim do ano"
- "Médio Oriente. Paz à vista? Irão fala em acordo iminente com Washington"
- "1937-2026. Morreu o pintor David Hockney, um gigante do século XX"
- "Reportagem. Lisboa expulsou-os de casa, mas eles voltam ao bairro para marchar"
Jornal de Notícias:
- "Traficantes usam falhas no Infarmed para desviar canábis medicinal para o mercado negro"
- "Mundial 2026. 'Quando a bola rolar é que vamos ver os verdadeiros campeões'. Ronaldo confiante à partida para Palm Beach"
- "Pedro Santos joga nos EUA e sonha com uma final entre Portugal e a Argentina"
- "Caderno Ataque. Há centenas de jogadores que não representam o país onde nasceram"
- "Porto. Novo concurso para explorar o metro aguarda aval do Governo desde janeiro"
- Municípios. Espetáculos de pirotecnia cancelados por risco de incêndio"
- "Loures. Influencers que filmaram violação oito anos na cadeia"
- "Apoios sociais. Ministra quer incentivar regresso ao trabalho"
- "Paredes. Filho salva mãe esfaqueada pelo antigo companheiro"
- "Benfica. Marco Silva afasta fantasma de Mourinho. 'Fui a primeira opção'"
- "Grande Prémio JN. Fábio Costa destaca-se em etapa montanhosa e arrebata a amarela"
Correio da Manhã:
- "Prisão para violadores das redes sociais. Quatro jovens filmaram abuso sexual e divulgaram imagens na Internet"
- "Marinha paga 210 mil euros por queda de fuzileiro de eucalipto"
- "Falha de energia deixa doentes sem receitas"
- "Tudo sobre a PSU. Imigrantes com acesso restrito a subsídios"
- "'As coisas vão correr bem'. CR7 transmite confiança a Montenegro"
- "Marco Silva promete um Benfica de ambição"
- "Novo técnico na Luz. Reforços para 'entusiasmar' e 'equipa dominadora'"
- "Trump. Estados Unidos 'terminaram guerra com o Irão"
- "Casamentos de Santo António. Amor saiu à rua"
O Jogo:
- "FC Porto. 'Lewandowski é um sonho irrealista'. André Villas-Boas afasta rumores sobre a estrela polaca e concentra-se no mercado de forma silenciosa"
- "Líder portista critica Varandas sobre Luis Suárez: 'É um absurdo de criatividade'"
- "Ganês Yirenkyi, do Nordsjaelland, está referenciado, mas é caro"
- "André Silva já veste a camisola 19: 'Vou ser um adepto dentro do campo'"
- "Marco Silva apresentado com discurso otimista. 'Vamos trabalhar para ganhar títulos'"
- "Sem contactos por Harry Wilson e máxima confiança em Sudakov"
- "Sporting. Mundial é porta para a Premier League. Maxi Araújo mostra-se na seleção uruguaia. Símbolo muda 25 anos depois"
- "V. Guimarães. Candidatos para todos os gostos. Quatro na corrida nas eleições de hoje"
- "Mundial 26. Seleção já está nos EUA. Incentivo de Montenegro e confiança na bagagem"
- "Ciclismo. Grande prémio JN. Fábio Costa na liderança. Ciclista do Boavista mais forte em Gondomar"
A Bola:
- "Ambição. Marco Silva apresenta-se aos adeptos do Benfica com discurso otimista"
- 'Queremos ter uma identidade dominadora'/ 'É o maior desafio da minha carreira'/ 'O Benfica tem de ser um candidato a vencer a Liga Europa'/ 'A parte emocional teve um grande peso na minha decisão'/ 'Mourinho? O que está para trás não me interessa'"
- "Sporting. Zalazar chegou para ser o 'novo' Trincão"
- "Acordo de cinco épocas com Altimira"
- "FC Porto. 'Um absurdo de Varandas'. Villas-Boas e a acusação do presidente leonino de envolvimento no 'caso' Luis Suárez"
- "'Ganhar e ser campeão é uma exigência neste clube'. André Silva, um 'filho da casa', segundo AVB, assinou por uma época com outra de opção"
- "Mundial 2026. 'Esta é uma geração muito boa'. Cristiano Ronaldo à partida para os EUA"
- "Portugal entre o luxo e os... furacões"
- "Coreia do Sul 2-1 Chéquia"
- "Canadá 1-1 Bósnia"
- "'Sou maluco e sempre acreditei na subida'. Patrick Videira, técnico luso-francês, guiou o Le Mans à Ligue 1"
- "Futsal. Benfica inicia 'play-off' do título com triunfo sobre o Sporting (2-1)"
- "Basquetebol. FC Porto vence Benfica e está a uma vitória de ser campeão"
Record:
"'Quero muito ser campeão pelo Benfica'. Marco Silva apresentou-se com ambição e coração"
- "Seleção já chegou à América. É para ganhar, pá!"
- "Ronaldo. 'Quando aperta é que vemos os campeões"
- "Martinez. 'Temos a mala cheia de sonhos'"
- "Sporting. Palhinha à espera de Hjulmand"
- "Rui Borges arregaça as mangas"
- "FC Porto. 'É um absurdo de criatividade de Varandas'. AVB responde ao líder leonino por causa de Suárez"
- "'Tinha de voltar'. André Silva assina por uma época com outras de opção"
- "Futsal 2-1. Águias começam por cima"