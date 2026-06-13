Ronaldo confiante rumo ao Mundial

Cristiano Ronaldo mostrou-se confiante à partida para os Estados Unidos, onde Portugal irá disputar o Mundial 2026. Este é um dos grandes destaques da imprensa nacional. O capitão da selecção nacional destacou a qualidade da actual geração portuguesa e sublinhou que é nos momentos de maior pressão que surgem os verdadeiros campeões, reforçando a ambição de Portugal em lutar pelos mais altos objectivos na competição.

Público:

- "Bolsa. Wall Street rende-se à SpaceX e faz de Musk o primeiro 'trillionaire'"

- "Falha informática sem precedentes deixa SNS em modo de contingência"

- "Contratação. Governo e TdC travam guerra de números no visto prévio"

- "Queixa-crime. Pinto da Costa tinha mais de 70 contas bancárias em Portugal"

- "Empresas. MEO abre portas à saída de 1200 trabalhadores até ao fim do ano"

- "Médio Oriente. Paz à vista? Irão fala em acordo iminente com Washington"

- "1937-2026. Morreu o pintor David Hockney, um gigante do século XX"

- "Reportagem. Lisboa expulsou-os de casa, mas eles voltam ao bairro para marchar"

Jornal de Notícias:

- "Traficantes usam falhas no Infarmed para desviar canábis medicinal para o mercado negro"

- "Mundial 2026. 'Quando a bola rolar é que vamos ver os verdadeiros campeões'. Ronaldo confiante à partida para Palm Beach"

- "Pedro Santos joga nos EUA e sonha com uma final entre Portugal e a Argentina"

- "Caderno Ataque. Há centenas de jogadores que não representam o país onde nasceram"

- "Porto. Novo concurso para explorar o metro aguarda aval do Governo desde janeiro"

- Municípios. Espetáculos de pirotecnia cancelados por risco de incêndio"

- "Loures. Influencers que filmaram violação oito anos na cadeia"

- "Apoios sociais. Ministra quer incentivar regresso ao trabalho"

- "Paredes. Filho salva mãe esfaqueada pelo antigo companheiro"

- "Benfica. Marco Silva afasta fantasma de Mourinho. 'Fui a primeira opção'"

- "Grande Prémio JN. Fábio Costa destaca-se em etapa montanhosa e arrebata a amarela"

Correio da Manhã:

- "Prisão para violadores das redes sociais. Quatro jovens filmaram abuso sexual e divulgaram imagens na Internet"

- "Marinha paga 210 mil euros por queda de fuzileiro de eucalipto"

- "Falha de energia deixa doentes sem receitas"

- "Tudo sobre a PSU. Imigrantes com acesso restrito a subsídios"

- "'As coisas vão correr bem'. CR7 transmite confiança a Montenegro"

- "Marco Silva promete um Benfica de ambição"

- "Novo técnico na Luz. Reforços para 'entusiasmar' e 'equipa dominadora'"

- "Trump. Estados Unidos 'terminaram guerra com o Irão"

- "Casamentos de Santo António. Amor saiu à rua"

O Jogo:

- "FC Porto. 'Lewandowski é um sonho irrealista'. André Villas-Boas afasta rumores sobre a estrela polaca e concentra-se no mercado de forma silenciosa"

- "Líder portista critica Varandas sobre Luis Suárez: 'É um absurdo de criatividade'"

- "Ganês Yirenkyi, do Nordsjaelland, está referenciado, mas é caro"

- "André Silva já veste a camisola 19: 'Vou ser um adepto dentro do campo'"

- "Marco Silva apresentado com discurso otimista. 'Vamos trabalhar para ganhar títulos'"

- "Sem contactos por Harry Wilson e máxima confiança em Sudakov"

- "Sporting. Mundial é porta para a Premier League. Maxi Araújo mostra-se na seleção uruguaia. Símbolo muda 25 anos depois"

- "V. Guimarães. Candidatos para todos os gostos. Quatro na corrida nas eleições de hoje"

- "Mundial 26. Seleção já está nos EUA. Incentivo de Montenegro e confiança na bagagem"

- "Ciclismo. Grande prémio JN. Fábio Costa na liderança. Ciclista do Boavista mais forte em Gondomar"

A Bola:

- "Ambição. Marco Silva apresenta-se aos adeptos do Benfica com discurso otimista"

- 'Queremos ter uma identidade dominadora'/ 'É o maior desafio da minha carreira'/ 'O Benfica tem de ser um candidato a vencer a Liga Europa'/ 'A parte emocional teve um grande peso na minha decisão'/ 'Mourinho? O que está para trás não me interessa'"

- "Sporting. Zalazar chegou para ser o 'novo' Trincão"

- "Acordo de cinco épocas com Altimira"

- "FC Porto. 'Um absurdo de Varandas'. Villas-Boas e a acusação do presidente leonino de envolvimento no 'caso' Luis Suárez"

- "'Ganhar e ser campeão é uma exigência neste clube'. André Silva, um 'filho da casa', segundo AVB, assinou por uma época com outra de opção"

- "Mundial 2026. 'Esta é uma geração muito boa'. Cristiano Ronaldo à partida para os EUA"

- "Portugal entre o luxo e os... furacões"

- "Coreia do Sul 2-1 Chéquia"

- "Canadá 1-1 Bósnia"

- "'Sou maluco e sempre acreditei na subida'. Patrick Videira, técnico luso-francês, guiou o Le Mans à Ligue 1"

- "Futsal. Benfica inicia 'play-off' do título com triunfo sobre o Sporting (2-1)"

- "Basquetebol. FC Porto vence Benfica e está a uma vitória de ser campeão"

Record:

"'Quero muito ser campeão pelo Benfica'. Marco Silva apresentou-se com ambição e coração"

- "Seleção já chegou à América. É para ganhar, pá!"

- "Ronaldo. 'Quando aperta é que vemos os campeões"

- "Martinez. 'Temos a mala cheia de sonhos'"

- "Sporting. Palhinha à espera de Hjulmand"

- "Rui Borges arregaça as mangas"

- "FC Porto. 'É um absurdo de criatividade de Varandas'. AVB responde ao líder leonino por causa de Suárez"

- "'Tinha de voltar'. André Silva assina por uma época com outras de opção"

- "Futsal 2-1. Águias começam por cima"