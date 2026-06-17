Madeirenses em Houston para apoiar estreia de Portugal no último Mundial de Ronaldo

Várias madeirenses viajaram para os Estados Unidos da América para integrar a falange verde-rubra de apoio a Portugal que se estreia na tarde desta quarta-feira no Mundial 2026, frente à selecção da RD do Congo, em Houston.

Ainda não faltava uma hora para o início do jogo e o Estádio NRG, em Houston, estado do Texas, já se encontrava bem composto, com milhares de adeptos portugueses, muitos dos quais madeirenses bem conhecidos deste lado do Atlântico que se deslocaram a solo norte-americano de propósito para apoiar a selecção capitaneada pelo também madeirense Cristiano Ronaldo, naquela que será a sua última 'dança' em palcos mundiais ao serviço da selecção de todos nós.

Ronaldo, que se vai juntar ao argentino Lionel Messi como os dois únicos jogadores da história do futebol a competir em seis mundiais.

O Portugal-República Democrática do Congo está agendado para o meio-dia - hora local (18 horas na Madeira) e terá arbitragem de Abdulrahman Al Jassim, do Qatar.

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