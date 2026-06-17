GNR alerta para aumento de burlas associadas ao Mundial

A Guarda Nacional Republicana (GNR) emitiu hoje um alerta para o aumento significativo de burlas online relacionadas com o Mundial de Futebol 2026, que já estavam em acção ainda antes do início da competição. As autoridades identificaram um padrão crescente de actividades criminosas que visam explorar o entusiasmo de adeptos e coleccionadores, e que deverá intensificar-se ao longo do torneio.

A dimensão do fenómeno é já considerável e à escala global. É que entre Janeiro e Maio de 2026, foram registados mais de 13.000 domínios temáticos com referências à FIFA, dos quais cerca de 8,8% apresentam características maliciosas ou suspeitas. O volume de criações aumentou de forma acentuada entre Março e Maio. Em Portugal, a GNR contabiliza já seis participações por burlas directamente relacionadas com a aquisição de cromos do Mundial, perpetradas através de sites fraudulentos e redes sociais.

Segundo a GNR, os criminosos altamente especializados operam segundo três princípios: criam um falso sentimento de urgência para pressionar a vítima a agir de imediato; fazem-se passar por entidades legítimas com páginas e mensagens de aparência autêntica; e procuram obter dinheiro ou dados pessoais e bancários através de métodos de pagamento difíceis de reverter.

As modalidades de fraude identificadas incluem phishing por e-mail e redes sociais em nome da FIFA, sites falsos de bilhética e revenda, lojas online fraudulentas de merchandising e cromos, plataformas de streaming falsas que instalam malware, aplicações maliciosas em lojas não oficiais, fraudes com criptomoedas e sites de apostas ilegais que recolhem depósitos sem nunca pagar ganhos.

O que deve fazer para se proteger

A GNR recomenda cautela redobrada e deixa uma lista clara de comportamentos a evitar:

Não aceda a links de e-mails não solicitados com tema FIFA

Não compre artigos nem subscreva serviços em sites não verificados

Não partilhe dados do cartão em páginas de origem duvidosa

Não instale aplicações sugeridas por sites de streaming

Não envie documentos de identificação para plataformas de apostas

Não responda a mensagens de WhatsApp com promoções FIFA

Sinais de alerta a reconhecer

Desconfie sempre que:

Receber um e-mail sobre prémios ou sorteios da FIFA

Lhe pedirem pagamento em criptomoeda, MBWay ou transferência bancária

O endereço do site for ligeiramente diferente de fifa.com

Lhe exigirem fotocópia do documento de identidade para uma compra

A oferta incluir contador de tempo ou avisos de "últimas unidades"

O preço for muito abaixo do valor de mercado

Em caso de burla, a GNR apela a que as vítimas apresentem queixa no posto policial da área de residência, de forma a permitir uma monitorização adequada e o combate eficaz a este tipo de criminalidade.