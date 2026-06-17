GNR alerta para aumento de burlas associadas ao Mundial
Já foram registadas seis participações por fraude na compra de cromos. Autoridade deixa lista de recomendações para os adeptos
A Guarda Nacional Republicana (GNR) emitiu hoje um alerta para o aumento significativo de burlas online relacionadas com o Mundial de Futebol 2026, que já estavam em acção ainda antes do início da competição. As autoridades identificaram um padrão crescente de actividades criminosas que visam explorar o entusiasmo de adeptos e coleccionadores, e que deverá intensificar-se ao longo do torneio.
A dimensão do fenómeno é já considerável e à escala global. É que entre Janeiro e Maio de 2026, foram registados mais de 13.000 domínios temáticos com referências à FIFA, dos quais cerca de 8,8% apresentam características maliciosas ou suspeitas. O volume de criações aumentou de forma acentuada entre Março e Maio. Em Portugal, a GNR contabiliza já seis participações por burlas directamente relacionadas com a aquisição de cromos do Mundial, perpetradas através de sites fraudulentos e redes sociais.
Segundo a GNR, os criminosos altamente especializados operam segundo três princípios: criam um falso sentimento de urgência para pressionar a vítima a agir de imediato; fazem-se passar por entidades legítimas com páginas e mensagens de aparência autêntica; e procuram obter dinheiro ou dados pessoais e bancários através de métodos de pagamento difíceis de reverter.
As modalidades de fraude identificadas incluem phishing por e-mail e redes sociais em nome da FIFA, sites falsos de bilhética e revenda, lojas online fraudulentas de merchandising e cromos, plataformas de streaming falsas que instalam malware, aplicações maliciosas em lojas não oficiais, fraudes com criptomoedas e sites de apostas ilegais que recolhem depósitos sem nunca pagar ganhos.
O que deve fazer para se proteger
A GNR recomenda cautela redobrada e deixa uma lista clara de comportamentos a evitar:
- Não aceda a links de e-mails não solicitados com tema FIFA
- Não compre artigos nem subscreva serviços em sites não verificados
- Não partilhe dados do cartão em páginas de origem duvidosa
- Não instale aplicações sugeridas por sites de streaming
- Não envie documentos de identificação para plataformas de apostas
- Não responda a mensagens de WhatsApp com promoções FIFA
Sinais de alerta a reconhecer
Desconfie sempre que:
- Receber um e-mail sobre prémios ou sorteios da FIFA
- Lhe pedirem pagamento em criptomoeda, MBWay ou transferência bancária
- O endereço do site for ligeiramente diferente de fifa.com
- Lhe exigirem fotocópia do documento de identidade para uma compra
- A oferta incluir contador de tempo ou avisos de "últimas unidades"
- O preço for muito abaixo do valor de mercado
Em caso de burla, a GNR apela a que as vítimas apresentem queixa no posto policial da área de residência, de forma a permitir uma monitorização adequada e o combate eficaz a este tipo de criminalidade.