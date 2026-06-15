“Os resultados mostram que há um longo caminho a percorrer” na habitação

Guido Gomes afirmou que o Funchal é uma das cidades mais caras do país, sendo que o arrendamento não é melhor em termos de preço. O deputado municipal evocou a Estratégia Municipal de Habitação e o programa Primeiro Direito, que foram mobilizados pelo PS.

O socialista assumiu que a partir de 2021 foi possível passar à acção, mas que a realidade é que apenas 33 casas foram concluídas até ao momento. Guido Gomes afirma que o prometido acaba por não ser cumprido.

Guido Gomes falava na abertura do debate dedicado à Habitação, que decorre na Assembleia Municipal do Funchal. Este será um espaço de debate e partilha de experiências e propostas.

“Os resultados mostram que há um longo caminho a percorrer” em relação à concretização de casas.

Guido Gomes teceu críticas ao novo pacote laboral, pelas consequências que terá para as famílias. “Estaremos a construir uma cidade onde os nossos filhos e netos consigam viver?”, questionou-

O deputado municipal focou ainda o Alojamento Local, apontando que não devemos apresentar soluções simples para problemas complexos, como é o caso da suspensão de licenças. “Limitar novas licenças pode ajudar a controlar tendências futuras”, mas não será um fim em sim mesmo.

Além disso, o socialista questiona se estamos a aproveitar os recursos disponíveis e se as entidades governativas estão empenhadas na resolução do problema.

A construção modular é apresentada como uma boa solução para aumentar a oferta habitacional, em oposição a outras tradicionais.