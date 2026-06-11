Aeroporto da Madeira expande capacidade de combustível

A ANA | Vinci Airports vai investir 3 milhões de euros na expansão das infra-estruturas de combustível do Aeroporto da Madeira, em parceria com a Exolum, empresa especializada na operação e gestão de combustíveis de aviação. O projecto permitirá aumentar a capacidade de armazenamento de 560 m³ para 1.300 m³ até 2029, conforme explica a ANA | Vinci Airports através de comunicado à imprensa.

A Exolum já iniciou a operação das instalações de armazenamento e distribuição de combustível de aviação, bem como da rede de hidrantes, no aeroporto. De acordo com o contrato estabelecido, a empresa ficará responsável pela operação e gestão do parque de combustíveis e da rede de hidrantes, além de executar as obras de expansão previstas. O acordo tem uma duração inicial de sete anos, podendo ser prorrogado até nove anos.

A infraestrutura existente é composta por seis tanques horizontais e uma rede de hidrantes com mais de um quilómetro de extensão e 32 pontos de abastecimento. A expansão será desenvolvida em várias fases, contemplando a construção de novos tanques, a modernização progressiva das instalações atuais e a implementação de sistemas avançados de controlo e segurança.

Com este investimento, o Aeroporto da Madeira passará a ter uma autonomia operacional de até cinco dias, reforçará a resiliência do abastecimento e ficará preparado para a futura introdução de combustível de aviação sustentável (SAF) na região.

O CEO da Exolum, Javier Goñi, sublinha a relevância do acordo para a empresa: "Com a integração do Aeroporto da Madeira, passamos a estar presentes em 50 aeroportos, assegurando um fornecimento de combustível fiável e eficiente, cumprindo os mais elevados padrões de qualidade. Este marco reforça a nossa experiência nas operações aeroportuárias na Europa e nas Américas, uma área estratégica para a nossa empresa."

Já Rui Coutinho, director do Aeroporto da Madeira, enquadra o investimento na estratégia da ANA para as suas infra-estruturas críticas: "Na ANA | VINCI Airports, enquanto operadores de infra-estruturas críticas, temos a responsabilidade de assegurar a fiabilidade, a eficiência e a capacidade a longo prazo das nossas infra-estruturas. Este investimento no Aeroporto da Madeira é um exemplo claro desse compromisso, reforçando as infra-estruturas de combustível para suportar o crescimento contínuo do aeroporto, mantendo os mais elevados padrões de segurança e desempenho operacional".

De referir que i Aeroporto da Madeira movimenta mais de 5 milhões de passageiros por ano e oferece mais de 600 voos semanais, sendo um dos principais destinos turísticos europeus. As projecções apontam para que o aeroporto venha a fornecer cerca de 120.000 m³ de combustível por ano até 2030, face aos 105.000 m³ distribuídos em 2025. Em Portugal, a Exolum opera também no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, que ultrapassou os 36 milhões de passageiros em 2025.