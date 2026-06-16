Enfermeiros esgotados Bastonário da Ordem lamenta que a Região, tendo capacidade formativa, seja incapaz de contratar profissionais de saúde e de integrá-los com estabilidade no sistema. Em entrevista ao DIÁRIO na véspera do congresso, Luís Filipe Barreira conta levar pacote de reivindicações a Albuquerque. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quarta-feira, 17 de Junho.

O destaque fotográfico da primeira página diz respeito à notícia Solidariedade chega a Cabo Verde Operação desenvolvida ao longo dos últimos seis meses pela associação 'Juntos por Sorrisos' destina-se às vítimas das cheias de Agosto de 2025, na ilha de São Vicente.

Outros destaques:

'Magriços' surpreenderam o Mundo há 60 anos DIÁRIO deu ampla cobertura à estreia da selecção nacional. Madeirenses confiantes numa vitória de Portugal, hoje frente à RD Congo.

Soberania como limite para revisão constitucional Guilherme Silva defende que a Região deve avançar com um projecto próprio, em vez de esperar por um entendimento entre os vários partidos. PS impõe debate na ALM sobre custo de vida.

E, por fim, Recorde de candidaturas ao 'Green Key' Hotéis reforçam compromisso na promoção de um turismo sustentável. Madeira conquista prémio Criatividade na BTL 2026.

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