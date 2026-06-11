Sindicato Nacional dos Enfermeiros anuncia desbloqueio de concurso no SESARAM

O Sindicato Nacional dos Enfermeiros (SNE) anunciou o desbloqueio da bolsa de recrutamento do concurso para Enfermeiro Gestor do SESARAM, considerando tratar-se de uma vitória alcançada após a sua intervenção junto do Conselho de Administração da instituição e da Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil.

Segundo o sindicato, existiam enfermeiros especialistas a desempenhar funções de enfermeiro gestor enquanto permanecia por utilizar uma bolsa de recrutamento válida, composta por candidatos que haviam concorrido e aguardavam colocação.

O SNE afirma ter denunciado a situação às entidades competentes, defendendo que estavam em causa princípios de transparência e de valorização do mérito profissional.

Em comunicado, o sindicato agradece a abertura demonstrada pelo SESARAM e pela tutela da Saúde para reconhecer e corrigir a situação, assegurando que os profissionais abrangidos terão agora acesso a um procedimento que considera mais justo e conforme com a legalidade.

O SNE garante ainda que acompanhará os próximos processos de recrutamento para funções de enfermeiro gestor, com o objectivo de assegurar o cumprimento das regras e evitar a repetição de situações semelhantes.